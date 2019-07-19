Тульская область примет всероссийский фестиваль глиняной игрушки

19.07.19 16:43

© РИА Новости. Валерий Шустов

19 июля. Interfax-Russia.ru - Около 300 гончаров и мастеров традиционной глиняной и авторской игрушки из 30 регионов России примут участие в фестивале "Сказки деда Филимона", который состоится в субботу в Одоеве Тульской области, сообщил "Интерфаксу" в пятницу руководитель музея "Филимоновская игрушка" Сергей Кузнецов.

"Здесь можно будет увидеть плешковскую и чернышинскую игрушки из Орловской области, Кожлянскую игрушку из Курской области, из Калужской - "плодоносную" хлудневскую, из Липецкой - романовскую, из Рязанской - монументальную скопинскую, удивительную чернолощенную из Вологодской области", - сказал собеседник агентства.

Мастера из Белгородской, Воронежской, Владимирской, Смоленской, Курганской, Нижегородской, Тульской областей, Приморского края, города Луганска (Украина) удивят своим мастерством и талантом, предложат попробовать свои силы в мастер-классах по изготовлению глиняной игрушки и гончарной посуды.

В рамках фестиваля среди мастеров пройдет конкурс "Этой ярмарки краски". Конкурсные работы можно будет увидеть в музее "Филимоновская игрушка".

"Центральным событием станет проведение самого большого мастер-класса по одновременной лепке глиняной птички - как символа единения, добра и любви. В нем бесплатно смогут принять участие все желающие. Будет работать "Почта деда Филимона", где можно будет приобрести и отправить открытки с приветами из Одоева по всей России", - отметил Кузнецов.

В программе праздника также открытие арт-объекта "Дама с собачкой" и презентация книги, посвященной филимоновской игрушке. Пройдут также пешеходные экскурсии по Одоеву, фотосессии с мастерами, ярмарка, большой концерт.

Фестиваль проводится музеем "Филимоновская игрушка" совместно с культурно-просветительским технопарком "Экспериментория" при правительства Тульской области.

Филимоновская игрушка является брендом Тульской области.

Все филимоновские игрушки - свистульки, лепятся из местной пластичной глины "синики", дающей после обжига белый черепок. Уникальная по своим свойствам глина дает возможность мастеру лепить всю скульптурку из одного куска, добиваясь выразительных форм. После сушки изделия обжигают в муфельных печах, а потом расписывают анилиновыми красителями на лаке. Орнамент из зеленых и малиновых полос, солнышек, елочек, решеток наносится на белый или желтый фон.

Сюжеты игрушек очень разнообразны, но стилистические особенности, выработанные многими поколениями народных мастеров, остаются неизменными. Это вытянутые пропорции фигур, длинные шеи у людей и животных, трехцветный геометрический орнамент.