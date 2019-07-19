|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
19.07.19 16:43
Тульская область примет всероссийский фестиваль глиняной игрушки
"Здесь можно будет увидеть плешковскую и чернышинскую игрушки из Орловской области, Кожлянскую игрушку из Курской области, из Калужской - "плодоносную" хлудневскую, из Липецкой - романовскую, из Рязанской - монументальную скопинскую, удивительную чернолощенную из Вологодской области", - сказал собеседник агентства.
Мастера из Белгородской, Воронежской, Владимирской, Смоленской, Курганской, Нижегородской, Тульской областей, Приморского края, города Луганска (Украина) удивят своим мастерством и талантом, предложат попробовать свои силы в мастер-классах по изготовлению глиняной игрушки и гончарной посуды.
В рамках фестиваля среди мастеров пройдет конкурс "Этой ярмарки краски". Конкурсные работы можно будет увидеть в музее "Филимоновская игрушка".
"Центральным событием станет проведение самого большого мастер-класса по одновременной лепке глиняной птички - как символа единения, добра и любви. В нем бесплатно смогут принять участие все желающие. Будет работать "Почта деда Филимона", где можно будет приобрести и отправить открытки с приветами из Одоева по всей России", - отметил Кузнецов.
В программе праздника также открытие арт-объекта "Дама с собачкой" и презентация книги, посвященной филимоновской игрушке. Пройдут также пешеходные экскурсии по Одоеву, фотосессии с мастерами, ярмарка, большой концерт.
Фестиваль проводится музеем "Филимоновская игрушка" совместно с культурно-просветительским технопарком "Экспериментория" при правительства Тульской области.
Филимоновская игрушка является брендом Тульской области.
Все филимоновские игрушки - свистульки, лепятся из местной пластичной глины "синики", дающей после обжига белый черепок. Уникальная по своим свойствам глина дает возможность мастеру лепить всю скульптурку из одного куска, добиваясь выразительных форм. После сушки изделия обжигают в муфельных печах, а потом расписывают анилиновыми красителями на лаке. Орнамент из зеленых и малиновых полос, солнышек, елочек, решеток наносится на белый или желтый фон.
Сюжеты игрушек очень разнообразны, но стилистические особенности, выработанные многими поколениями народных мастеров, остаются неизменными. Это вытянутые пропорции фигур, длинные шеи у людей и животных, трехцветный геометрический орнамент.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
Interfax-Russia.ru – Эксперты восстановили картину аварии Superjet-100 "Аэрофлота", сгоревшего в "Шереметьево". Виной трагедии называют ошибки экипажа.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket