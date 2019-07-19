РЖД и Тульская область договорились о сотрудничестве на трехлетний период

19.07.19 17:25

Фото пресс-службы правительства Тульской области

19 июля. Interfax-Russia.ru - Правительство Тульской области и ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве на 2019-2021 годы, сообщила пресс-служба облправительства.

Соглашение подписали губернатор Тульской области Алексей Дюмин и генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров в ходе XV Ассамблеи ОАО "РЖД", которая открылась в пятницу в Щекино (Тульская область).

В работе форума принимают участие руководители железных дорог и подразделений РЖД.

Приветствуя его участников, Дюмин отметил, что благодаря сотрудничеству с РЖД в Тульской области положительно решается целый ряд вопросов. Обновляется подвижной состав, увеличивается объем грузоперевозок. На железнодорожных объектах региона силами компании выполнен большой объем работ по обеспечению транспортной и антитеррористической безопасности.

Построены безопасные переходы через железнодорожные пути в Новомосковске, Ясногорске, Щекино. Вокзалы и станции оборудованы металлодетекторами, современными системами, обеспечивающими безопасность движения поездов.

Также начата электрификация участка железной дороги от Ожерелья до Ельца. Это позволит создать здесь специализированный транспортный коридор и увеличить пропускную способность на участке "Узловая-Елец".

Компания передала в областную собственность важные объекты социальной сферы - спорткомплекс в Узловой, три детских сада и Дворец культуры железнодорожников в Туле.

"Между Тульской областью и компанией РЖД сложились крепкие партнерские отношения. Уверен, что наше партнерство будет и дальше развиваться и крепнуть", - подчеркнул Дюмин.

Глава РЖД Белозеров выразил уверенность в продолжении сотрудничества.

"В числе приоритетов компании - развитие железнодорожной инфраструктуры промышленных центров, в том числе ОЭЗ "Узловая", - сказал Белозеров.

В рамках форума начала работу экспозиция новых технических средств и технологий в железнодорожной сфере. Среди них - специальные машины для ремонта и обслуживания железнодорожных путей, производимые компанией "Тулажелдормаш" в рамках соглашений, подписанных на ПМЭФ-2019.