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19.07.19 17:25
РЖД и Тульская область договорились о сотрудничестве на трехлетний период
Соглашение подписали губернатор Тульской области Алексей Дюмин и генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров в ходе XV Ассамблеи ОАО "РЖД", которая открылась в пятницу в Щекино (Тульская область).
В работе форума принимают участие руководители железных дорог и подразделений РЖД.
Приветствуя его участников, Дюмин отметил, что благодаря сотрудничеству с РЖД в Тульской области положительно решается целый ряд вопросов. Обновляется подвижной состав, увеличивается объем грузоперевозок. На железнодорожных объектах региона силами компании выполнен большой объем работ по обеспечению транспортной и антитеррористической безопасности.
Построены безопасные переходы через железнодорожные пути в Новомосковске, Ясногорске, Щекино. Вокзалы и станции оборудованы металлодетекторами, современными системами, обеспечивающими безопасность движения поездов.
Также начата электрификация участка железной дороги от Ожерелья до Ельца. Это позволит создать здесь специализированный транспортный коридор и увеличить пропускную способность на участке "Узловая-Елец".
Компания передала в областную собственность важные объекты социальной сферы - спорткомплекс в Узловой, три детских сада и Дворец культуры железнодорожников в Туле.
"Между Тульской областью и компанией РЖД сложились крепкие партнерские отношения. Уверен, что наше партнерство будет и дальше развиваться и крепнуть", - подчеркнул Дюмин.
Глава РЖД Белозеров выразил уверенность в продолжении сотрудничества.
"В числе приоритетов компании - развитие железнодорожной инфраструктуры промышленных центров, в том числе ОЭЗ "Узловая", - сказал Белозеров.
В рамках форума начала работу экспозиция новых технических средств и технологий в железнодорожной сфере. Среди них - специальные машины для ремонта и обслуживания железнодорожных путей, производимые компанией "Тулажелдормаш" в рамках соглашений, подписанных на ПМЭФ-2019.
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