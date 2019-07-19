Более $6 млн выручила АЛРОСА на алмазном аукционе во Владивостоке

19.07.19 17:38

© РИА Новости. Владимир Астапкович

19 июля. ИНТЕРФАКС - "АЛРОСА" в ходе международного аукциона на алмазы спецразмеров (более 10,8 карата), который проходил в июле во Владивостоке, продала 112 алмазов ювелирного качества общим весом 1,78 тыс. карат.

Как сообщила компания, суммарная выручка от продажи камней составила $6,5 млн.

"На рынке происходит сезонное снижение активности, также наши аукционы находятся под давлением общей по отрасли коррекции спроса на алмазное сырье", - заявил, комментируя итоги аукциона, директор ЕСО "АЛРОСА" Евгений Агуреев (его слова приводятся в сообщении компании). Но, добавил он, в торгах приняли участие фирмы из России, Гонконга, США, ОАЭ, Израиля, Бельгии и Индии, всего около 50 компаний

С начала 2019 года "АЛРОСА" провела три аукциона во Владивостоке, суммарно выручив на них около $25 млн. Следующий аукцион на этой торговой площадке пройдет в сентябре.