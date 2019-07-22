Двое туристов попали под лавину в горах Алтая, один погиб

22.07.19 06:09

© РИА Новости. Александр Кряжев

22 июля. Interfax-Russia.ru - Лавина накрыла туристов при спуске с горы в Республике Алтай: один из них погиб, второй экстренно госпитализирован, сообщает пресс-центр главного управления МЧС РФ по региону.

"21 июля при прохождении туристического маршрута группой из восьми человек в районе вершины Северо-Чуйского хребта (высота 3690) при спуске с вершины двое из туристов попали под лавину. Группой туристов один из них был освобожден из-под лавины: получил травмы, вывих руки и предположительно перелом ребер. Из-под лавины группой туристов извлечено тело погибшего 1957 года рождения", - говорится в сообщении.

На вертолете спасатели доставили тело погибшего и пострадавшего туриста в Горно-Алтайск. Пострадавший госпитализирован в республиканскую больницу, а оставшиеся члены группы самостоятельно спускаются с вершины, отметили в региональном главке.