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22.07.19 06:09
Двое туристов попали под лавину в горах Алтая, один погиб
"21 июля при прохождении туристического маршрута группой из восьми человек в районе вершины Северо-Чуйского хребта (высота 3690) при спуске с вершины двое из туристов попали под лавину. Группой туристов один из них был освобожден из-под лавины: получил травмы, вывих руки и предположительно перелом ребер. Из-под лавины группой туристов извлечено тело погибшего 1957 года рождения", - говорится в сообщении.
На вертолете спасатели доставили тело погибшего и пострадавшего туриста в Горно-Алтайск. Пострадавший госпитализирован в республиканскую больницу, а оставшиеся члены группы самостоятельно спускаются с вершины, отметили в региональном главке.
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