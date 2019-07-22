Режим ЧС введен в Зейском районе в Приамурье после циклона

22.07.19 06:39

© РИА Новости. Михаил Фомичев

22 июля. Interfaх-Russia.ru - Наибольшее количество осадков при прохождении циклона через Амурскую область выпало в Зейском районе, где из-за подтопления дорог введен режим ЧС.

"На территории Зейского района распоряжением главы района (Дмитрия Василенко - ИФ) введен режим чрезвычайной ситуации. В связи с выпадением обильных осадков подтоплены автомобильные дороги", - сообщили в администрации района.

Во власти циклона оказалась вся Амурская область, однако в Зейский район он принес наибольшее количество осадков. За субботу и ночь воскресенья там выпало 142 мм осадков (больше месячной нормы). Поселок Береговой за 36 часов принял 84 мм осадков. За минувшее воскресенье и ночь понедельника наиболее сильный ливень отмечен в поселке Дугда - 86 мм осадков.

"Если смотреть осадки, которые выпали 20 июля днем и 21 июля ночью, то в Тындинскиом отмечено 33 мм, в Сковородинском районе в районе поселка Ерофей-Павлович - 61 мм. За день воскресенья и ночь понедельника выделяется село Поярково Михайловского района - 84 мм, а также Тыгда Магдагачинского района - 83 мм осадков", - отметил собеседник агентства.

В минувшее воскресенье осадков не было только в Усть-Нюкже Тындинского района, Норске и Февральске Селемджинского района. Сильные дожди по прогнозу будут идти в Приамурье до 23 июля.