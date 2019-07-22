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22.07.19 07:04
Мужчина с ребенком пропали после опрокидывания катамарана на реке Амгунь в Хабаровском крае
"21 июля не зарегистрированная группа туристов совершала сплав по реке Амгунь на двух катамаранах. В 5 км от поселка Джамку один из катамаранов, на котором находились отец и три ребенка, перевернулся. Двоих детей удалось спасти очевидцам. В то же время 63-летний мужчина и его 8-летняя дочь, которые были без спасжилетов, пропали", - говорится в сообщении.
Спасенные дети были доставлены в пожарную часть поселка Джамку, операция по поиску пропавших продолжается, отметили в пресс-службе.
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