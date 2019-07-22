Около 18 тысяч иностранных туристов посетили Хабаровский край с начала 2019 года

22.07.19 07:58

© РИА Новости. Константин Чалабов

22 июля. Interfax-Russia.ru - С начала 2019 года в Хабаровском крае побывало 17,8 тыс. иностранных туристов, большая часть из стран азиатско-тихоокеанского региона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Больше всего иностранных туристов приехало в Хабаровский край из Республики Корея - около 5,5 тыс. человек. Из соседнего Китая за полгода приехало 4,6 тыс. человек. Еще 836 человек приехало из Японии, что на шесть процентов больше показателя аналогичного периода 2018 года", - говорится в сообщении.

В свою очередь, более 170 туристов прибыло в Хабаровск из Европы. Из них - 80 человек из Германии, из США - 61, из Австралии - 21 человек. По одному туристу зарегистрировано из Южной Африки, Кубы, Италии, Индии, Португалии и Нидерландов.

В Хабаровском крае разработано свыше 150 маршрутов и экскурсий экологической, этнографической, культурно-познавательной, приключенческой, промышленной направленности.