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22.07.19 07:58
Около 18 тысяч иностранных туристов посетили Хабаровский край с начала 2019 года
"Больше всего иностранных туристов приехало в Хабаровский край из Республики Корея - около 5,5 тыс. человек. Из соседнего Китая за полгода приехало 4,6 тыс. человек. Еще 836 человек приехало из Японии, что на шесть процентов больше показателя аналогичного периода 2018 года", - говорится в сообщении.
В свою очередь, более 170 туристов прибыло в Хабаровск из Европы. Из них - 80 человек из Германии, из США - 61, из Австралии - 21 человек. По одному туристу зарегистрировано из Южной Африки, Кубы, Италии, Индии, Португалии и Нидерландов.
В Хабаровском крае разработано свыше 150 маршрутов и экскурсий экологической, этнографической, культурно-познавательной, приключенческой, промышленной направленности.
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