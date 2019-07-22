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22.07.19 10:39

Развожаев уволил замглавы Севастополя по социально-экономическому развитию

© РИА Новости. Алексей Дружинин
22 июля. Interfax-Russia.ru - Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев принял первое кадровое решение, попросив и.о. заместителя главы города Илью Пономарева уйти в отставку.

"Я в пятницу попросил Илью Вячеславовича Пономарева уйти в отставку досрочно. Пока подведомственные департаменты на меня замыкаются, все решения буду лично согласовывать", - сказал Развожаев на аппаратном совещании в правительстве города в понедельник.

Пономарев был назначен заместителем губернатора в августе 2016 года. Он отвечал за работу департаментов финансов, капитального строительства, архитектуры, управлений стройнадзора и охраны объектов культурного наследия. Курировал исполнение федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года".

Михаил Развожаев назначен врио губернатора Севастополя указом президента РФ 11 июля вместо Дмитрия Овсянникова, освобожденного от должности главы города по его просьбе. Новый руководитель региона своим указом 12 июля оправил в отставку местное правительство, которое продолжает работу до формирования нового состава.

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