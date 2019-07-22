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22.07.19 10:47
Города ХМАО окутал дым от пожаров в соседних регионах
По данным ведомства, действующих пожаров на территории ХМАО в настоящее время не зарегистрировано.
Как сообщил глава Сургута Павел Шувалов на своей странице "Вконтакте", дым, окутавший Сургут, пришел из Красноярского края, где бушуют лесные пожары.
"Оперативная группа уже проверила уровень загрязнения в пяти разных точках города. Предельная концентрация CO2 не превышена ни в одной из них", - отметил мэр.
Жители Ханты-Мансийска в соцсетях также сообщают о дымке и запахе гари.
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