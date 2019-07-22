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22.07.19 10:47

Города ХМАО окутал дым от пожаров в соседних регионах

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев
22 июля. Interfax-Russia.ru - Центральные и восточные районы Ханты-Мансийского автономного округа окутаны дымом от лесных пожаров, действующих в соседних регионах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО в понедельник.

По данным ведомства, действующих пожаров на территории ХМАО в настоящее время не зарегистрировано.

Как сообщил глава Сургута Павел Шувалов на своей странице "Вконтакте", дым, окутавший Сургут, пришел из Красноярского края, где бушуют лесные пожары.

"Оперативная группа уже проверила уровень загрязнения в пяти разных точках города. Предельная концентрация CO2 не превышена ни в одной из них", - отметил мэр.

Жители Ханты-Мансийска в соцсетях также сообщают о дымке и запахе гари.

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