Экс-директор тюменского филиала "Россельхозбанка" получил 4 года колонии за взятку

22.07.19 10:52

© РИА Новости. Евгений Одиноков

22 июля. Interfax-Russia.ru - Суд в Тюмени вынес приговор бывшему директору регионального филиала АО "Россельхозбанк" (РСХБ), признав его виновным в получении крупной взятки, сообщает в понедельник пресс-служба облпрокуратуры.

По данным ведомства, он приговорен к четырем годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1,2 млн рублей.

Установлено, что у одной из фирм перед банком был долг по кредиту на сумму более 21 млн рублей. Директор филиала "Россельхозбанка" за взятку в 600 тыс. рублей от представителя учредителя фирмы-должника оказал содействие в подписании договора, по которому физлицо выкупило за 7 млн рублей весь долг компании.

РСХБ полностью находится в госсобственности, 100% акций банка принадлежат Росимуществу. Банк являет крупнейшим кредитором российского АПК. По итогам первого квартала 2019 года занимает четвертое место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".