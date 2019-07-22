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22.07.19 10:52
Экс-директор тюменского филиала "Россельхозбанка" получил 4 года колонии за взятку
По данным ведомства, он приговорен к четырем годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1,2 млн рублей.
Установлено, что у одной из фирм перед банком был долг по кредиту на сумму более 21 млн рублей. Директор филиала "Россельхозбанка" за взятку в 600 тыс. рублей от представителя учредителя фирмы-должника оказал содействие в подписании договора, по которому физлицо выкупило за 7 млн рублей весь долг компании.
РСХБ полностью находится в госсобственности, 100% акций банка принадлежат Росимуществу. Банк являет крупнейшим кредитором российского АПК. По итогам первого квартала 2019 года занимает четвертое место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
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