На станции метро "Окская" в Москве создадут иллюзию реки

22.07.19 11:02

Фото с официального сайта мэра Москвы

22 июля. Interfax-Russia.ru - Москомархитектура утвердила дизайн-проект станции Некрасовской линии метро "Окская", сообщается в понедельник на сайте столичной мэрии.

Как отмечается, на новой станции создадут иллюзию реки с кругами на воде, оформив потолок ярко-синими алюминиевыми панелями и светодиодными круглыми лампами диаметром около 5 метров.

"Архитекторов вдохновила расположенная неподалеку улица Окская, названная в честь реки Оки. Поэтому в качестве основного цвета для оформления станции был выбран синий", - подчеркнул главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он добавил, что в оттенках синего будут оформлены кассовый зал, вестибюль и платформа. Стены на платформе выполнят из керамогранита, пол - из светло-серого гранита, а потолок облицуют алюминием.

Станция "Окская" строится в составе Некрасовской линии на юго-востоке Москвы на пересечении Рязанского проспекта с Окской улицей.

В полном объеме Некрасовская линия заработает в начале 2020 года. Некрасовская станет одной из самых длинных линий среди строящихся сейчас в столице. На ней расположатся восемь станций: "Нижегородская", "Стахановская", "Окская", "Юго-Восточная", "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка". Две из них станут пересадочными - "Нижегородская" с пересадкой на Большую кольцевую линию метро (БКЛ) и "Косино" - на "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии.

Как сообщалось, 3 июня для пассажиров были открыты четыре станции метро Некрасовской линии: "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка".

Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что запуск Некрасовской линии метро улучшит транспортную доступность для 800 тыс. человек, а также разгрузит Таганско-Краснопресненскую ветку.