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22.07.19 11:06

В Думу внесен законопроект об общефедеральной Минуте молчания 22 июня

© РИА Новости. Евгений Одиноков
22 июля. Interfax-Russia.ru - Внесенный в Госдуму законопроект предлагает установить ежегодное проведение общефедеральной Минуты молчания в День памяти и скорби - начала Великой Отечественной войны.

Инициатива размещена в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ.

Его авторами выступили депутаты всех фракций Думы - зампред Ирина Яровая ("Единая Россия") и Игорь Лебедев (фракция ЛДПР), первый зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев (фракция КПРФ) и первый зампредседателя комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов ("Справедливая Россия").

По словам Яровой, проведение общефедеральной Минуты молчания возможно, например, в 12:15 по московскому времени - точное время выхода в эфир 22 июня 1941 г. обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз и начале Великой Отечественной войны против фашистского агрессора.

"Общая Минута молчания современной России будет вечно живым напоминанием миру об агрессии против нашей страны и о несгибаемой воле и мужестве нашего многонационального народа, не покорившегося фашизму и подарившего миру победу во Второй Мировой войне", отмечается в пояснительной записке.

Введение общефедеральной Минуты молчания, считают авторы, станет также "предостережением от амбиций нацизма и возрождения фашистской идеологии".

Кроме того, законопроектом предлагается распространить действие ряда норм закона "О днях воинской славы и памятных датах России" на мероприятия, посвященные памятным датам России, что "позволит сделать более публичной информацию о проведении таких мероприятий, а также о подвигах воинов, погибших при защите Отечества".

Законопроект устраняет в том числе пробел в действующем законодательстве и устанавливает единый порядок организации как дней воинской славы, так и мероприятий, посвященных памятным датам России.

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