До 700 тысяч петербуржцев могут быть на дачах в день выборов губернатора

22.07.19 11:13

© РИА Новости. Николай Хижняк

22 июля. Interfax-Russia.ru - До 700 тысяч жителей Санкт-Петербурга могут уехать на дачи в Ленинградскую область в период выборов губернатора северной столицы в случае хорошей погоды, считают в Смольном.

"По оценке управления (по развитию садоводства и огородничества - ИФ), в период проведения выборов губернатора Санкт-Петербурга на территории садоводческих некоммерческих товариществ Ленинградской области (при условии хорошей погоды) может находиться до 700 тысяч жителей Санкт-Петербурга", - сказал "Интерфаксу" в понедельник начальник управления Андрей Лях.

Лях уточнил, что управление не обладает оперативной информацией по числу петербургских избирателей, которые могут находиться во время выборов на территории Новгородской, Псковской, Вологодской областей и в республике Карелия.

Ранее глава избирательной комиссии Петербурга Виктор Миненко сообщил, что жители Петербурга смогут проголосовать на выборах губернатора 8 сентября на 72 участках в Ленинградской и 20 в Псковской областях. В избиркоме считают, что 8 сентября на дачах в этих регионах будут находиться более 200 тыс. избирателей северной столицы. ЦИК отнес открытие участков в Псковской области к полномочиям избиркома Петербурга.

Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко отреагировал на решение Горизбиркома призывом к оппонентам врио губернатора Александра Беглова снять свои кандидатуры с выборов в случае организации участков в Псковской области и тем самым сделать невозможным их проведение. Кандидат от "Справедливой России" Надежда Тихонова и Михаил Амосов ("Гражданская платформа") не исключили для себя такого решения.

По данным Санкт-Петербургской избирательной комиссии, в городе зарегистрировано 3,8 млн избирателей.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября.