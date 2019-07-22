Ячейку запрещенных в РФ "Свидетелей Иеговы" раскрыли в Нижнем Новгороде

22.07.19 11:22

© РИА Новости. Виталий Белоусов

22 июля. Interfax-Russia.ru - Сотрудники правоохранительных и силовых структур Нижегородской области выявили девятерых участников религиозной организации, запрещенной на территории РФ.

Пресс-служба ГУ МВД по региону сообщает в понедельник, что группа действовала в Нижнем Новгороде с июля 2017. По информации полиции, последователи "пропагандировали свое превосходство над другими гражданами, проводили тайные сборы с целью выработки планов деятельности и изучения экстремистской идеологии и вели работу по вербовке новых членов организации" из числа местных жителей.

Кроме того, они побуждали новых сторонников к "разрыву родственных и семейных отношений, непризнанию органов государственной власти", отмечается в сообщении.

"Лидерами религиозной организации, признанной в России экстремистской, являлись девять жителей Нижегородской области в возрасте от 23 до 52 лет, в числе которых две женщины", - говорится в пресс-релизе.

Возбуждено пять уголовных дел по ч.1 и ч.2 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).

В рамках уголовных дел по месту жительства фигурантов провели более 30 обысков. Изъята экстремистская религиозная литература, компьютерная техника, диски, флэш-накопители, сотовые телефоны. Обыски проводили сотрудники УФСБ и полиции.

Название организации пресс-служба УМВД не уточняет.

В то же время информированный источник уточнил агентству "Интерфакс-Поволжье", что пресечена деятельность запрещенной на территории РФ религиозной организации "Свидетели Иеговы".

"Всем девятерым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - уточнил собеседник агентства.

Верховный суд Москвы 20 апреля 2017 по иску Минюста РФ признал российских "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России.