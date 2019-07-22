"Победа" с 30 октября начнет летать из Краснодара в Стамбул

22.07.19 11:25

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

22 июля. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Победа" планирует с 30 октября начать выполнение полетов по маршруту Краснодар-Стамбул.

Как сообщила компания, рейсы будут осуществляться два раза в неделю - по средам и субботам.

"Стамбул станет первым зарубежным городом на карте полетов авиакомпании из Краснодара. Сейчас самолеты "Победы" летают из Краснодара в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург", - отмечается в сообщении.

В настоящее время полеты по направлению Краснодар-Стамбул выполняют Pegasus Airlines и Turkish Airlines.

"Победа" - низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Выполняет рейсы на самолетах Boeing-737-800 NG в одноклассной компоновке. Среди зарубежных направлений перевозчика - города Турции, Испании, Италии, Германии, Болгарии, Чехии.

АО "Международный аэропорт Краснодар" входит в группу "Базэл Аэро" вместе с аэропортовыми комплексами Сочи и Анапы.