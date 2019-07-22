Экс-глава Каменска-Уральского получил 8 лет колонии за взятку

22.07.19 11:27

© РИА Новости. Максим Блинов

22 июля. Interfax-Russia.ru - Синарский районный суд в Свердловской области вынес приговор бывшему главе Каменска-Уральского Михаилу Астахову, которого обвинили в получении взятки, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Астахов признан виновным по ч.6 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки), ему назначено наказание в виде восьми лет колонии строгого режима и штрафа в размере около 12 млн рублей, что соответствует двукратной сумме взятки.

Также экс-глава лишен государственных наград.

Как сообщалось, следствие посчитало, что Астахов в 2014 году получил взятку от директора коммерческой организации, которая выступала подрядчиком по муниципальным контрактам на строительство детского сада и двух многоквартирных домов в рамках программы переселения жителей Каменска-Уральского из аварийного жилья.

Деньги предназначались за помощь в беспрепятственном принятии заказчиком работ, в том числе и не выполненных.

Пресс-служба СУ СКР сообщает, что, по данным следствия, Астахов в общей сложности получил от представителя строительной фирмы деньги и имущество на сумму порядка 6 млн рублей, в том числе автомобиль.

На момент возбуждения уголовного дела Астахов занимал должность управляющего администрацией Южного управленческого округа Свердловской области. Он был задержан в мае 2018 года и по решению суда взят под домашний арест.