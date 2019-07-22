Ливни подтопили в Приамурье федеральную трассу к границе с КНР

22.07.19 11:31

© РИА Новости. Михаил Мокрушин

22 июля. Interfax-Russia.ru - Подъездные пути от автодороги "Лена" к границе с Китаем закрыты для движения из-за подтопления трассы после ливней, сообщает межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе (ФКУ ДСД "Дальний Восток" Росавтодора).

"На участке в районе села Невер федеральной трассы А-361 (подъездная дорога от автомобильной дороги А-360 "Лена" к границе с КНР) закрыто движение автотранспорта. Затяжные ливневые дожди стали причиной перелива воды через проезжую часть", - говорится в сообщении.

Подъехать к городу Сковородино можно через примыкания к федеральной дороге "Амур" на 966-м и 975-м км, к селу Невер - на 991-м км.

Дорожники начнут устранять последствия ЧС после спада уровня воды. Для этого мобилизовано 13 единиц спецтехники.

Как сообщалось, в воскресенье было приостановлено движение по трассе Чита-Хабаровск из-за разрушения большого участка дороги после ливней.