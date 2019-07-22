|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
22.07.19 11:31
Ливни подтопили в Приамурье федеральную трассу к границе с КНР
"На участке в районе села Невер федеральной трассы А-361 (подъездная дорога от автомобильной дороги А-360 "Лена" к границе с КНР) закрыто движение автотранспорта. Затяжные ливневые дожди стали причиной перелива воды через проезжую часть", - говорится в сообщении.
Подъехать к городу Сковородино можно через примыкания к федеральной дороге "Амур" на 966-м и 975-м км, к селу Невер - на 991-м км.
Дорожники начнут устранять последствия ЧС после спада уровня воды. Для этого мобилизовано 13 единиц спецтехники.
Как сообщалось, в воскресенье было приостановлено движение по трассе Чита-Хабаровск из-за разрушения большого участка дороги после ливней.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
Interfax-Russia.ru – Эксперты восстановили картину аварии Superjet-100 "Аэрофлота", сгоревшего в "Шереметьево". Виной трагедии называют ошибки экипажа.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket