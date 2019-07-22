Турфирма "Лаборатория приключений" прекратила работу, оставив туристов в Крыму

22.07.19 13:23

© РИА Новости. Владимир Трефилов

22 июля. Interfax-Russia.ru - Курганская компания "Лаборатория приключений" объявила о приостановке деятельности в связи с тяжелой экономической ситуацией на туристическом рынке и отмене автобусных туров в Крым с 21 июля по 4 сентября.

"В связи с тяжелой экономической ситуацией на рынке туристических услуг и разногласиями с партнерами мы отменяем заезды в Крым с 21 июля по 4 сентября включительно и приостанавливаем деятельность компании. Мы долго создавали хороший туристический продукт, но сейчас полностью исчерпали ресурс и вынуждены принимать сложные решения. Спад продаж, связанный с нестабильной экономической ситуацией в стране, не пощадил нас. Все финансовые обязательства будут выполнены в полном объеме", - сообщил генеральный директор компании Дмитрий Боронкин в письме, опубликованном в "ВКонтакте".

По его словам, в ближайшее время туроператор будет решать вопрос по возврату денежных средств тем туристам, которые так и не отправились на отдых. При этом он обещает полный возврат денег каждому клиенту.

"Для нас самое главное сейчас, чтобы все туристы, которые не смогли отправиться на отдых, получили назад свои денежные средства. Именно над этим мы и будем работать в ближайшие месяцы. Мы гарантируем возврат средств каждому. И постараемся сделать это в установленные договором сроки Срок возврата по договору - до шести месяцев. Первая часть средств будет раньше", - говорится в письме.

"Пожалуйста, наберитесь терпения. Мы готовим возврат, но для первой части возврата мне лично нужно продать недвижимость (квартиру). Это позволит перекрыть около 50% средств. Мы не мошенники и в наших действиях совершенно отсутствует мотив. Просто не смогли справиться с кризисной ситуацией", - заверяет гендиректор компании.

Также он отметил, что возврат денежных средств планируется начать в середине осени. "На данный момент все, кто работал в компании по найму - менеджеры, представители, администраторы не имеют к ее деятельности никакого отношения. Пожалуйста, не доставляйте им неудобств - это не имеет практического смысла. Вся ответственность лежит на директоре "Лаборатории приключений". Пока же мы временно ограничим телефонную связь с нами. У нас есть все ваши контакты и когда мы будем готовы к возврату - свяжемся с вами самостоятельно", - следует из обращения к туристам.

Также стало известно, что отдыхающих в Крыму клиентов "Лаборатория приключений" вывезет домой после отдыха другой местный туроператор - "Санаторно-курортное объединение".

"Туроператор взял на себя организацию вывоза туристов с полуострова Крым. На данный момент уже достигнуты соглашения с компаниями перевозчиками, и туристы компании "Лаборатория приключений" будут вовремя вывезены с полуострова Крым. Нами поддерживается связь с сопровождением тургруппы. Отдел по развитию туризма Курганской области в курсе событий и будет максимально помогать в данном мероприятии", - говорится в сообщении директора "Санаторно-курортного объединения" Натальи Красновой во "ВКонтакте".

Сама она сообщила порталу "Интерфакс-Туризм", что речь идет о 48 туристах.

Как отметила Краснова, для клиентов "Лаборатории приключений" в соцсетях будут размещены телефоны "горячей линии". "Наша компания переживает и поддерживает всех туристов, которым был испорчен отдых. Мы постараемся сделать так, чтобы все наши земляки вернулись в Курган с минимальными потерями", - добавила Краснова.

Объем финансовых гарантий туроператора составляет 500 тыс. рублей, договор страхования заключен с ООО "Страховое общество "Помощь" на 500 тыс. рублей. Срок действия договора - с 27 марта 2019 года по 26 марта 2020 года. По заявлению генерального директора компании Дмитрия Боронкина, все финансовые обязательства будут выполнены в полном объеме, возврат денежных средств планируется начать в середине осени. При этом он советует туристам "запастить терпением и ждать, когда с ними свяжутся представители туроператора".

Компания "Лаборатория приключений" была основана в ноябре 2015 года. В начале своей деятельности она предлагала активный отдых на Южном Урале - сплавы, походы и восхождения. Летом 2017 года компания запустила программу автобусных туров на Черное море и в Крым. Также занималась организацией экскурсионных туров в Казань, Санкт-Петербург и другие города.