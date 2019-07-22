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22.07.19 11:57

Три технопарка стоимостью 1,1 млрд рублей создадут в Башкирии к 2025 году

© РИА Новости. Алексей Витвицкий
22 июля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Власти Башкирии рассчитывают к 2025 году создать три новых индустриальных парка, соответствующие заявки прошли предварительный конкурсный отбор Минэкономразвития РФ среди проектов промышленных парков и технопарков на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, сообщил первый заместитель министра промышленности и инновационной политики республики Фарит Гильманов.

"В рамках указанных проектов планируется привлечение средств федерального бюджета - более 700 млн рублей - на строительство инженерной инфраструктуры. Софинансирование за счет средств республиканского бюджета оценивается в размере 17 млн рублей. Управляющими компаниями будет вложено порядка 400 млн рублей собственных средств", - сказал он на оперативном совещании правительства республики в понедельник.

Речь идет о создании индустриальных парков "Центр Агротехнологий", "Нижегородский" и технопарка "Объединенный центр обслуживания на Кирова".

"Центр Агротехнологий" общей площадью 40 га располагается в Чишминском районе республики. Предполагается, что объем инвестиций резидентов составит 2,375 млрд рублей. Индустриальный парк "Нижегородский" занимает площадь 82,6 га в Уфимском районе. Объем инвестиций оценивается в 467,51 млн рублей.

Гильманов отметил, что "наиболее перспективными участками" в регионе для создания новых индустриальных парков являются территории опережающего социально-экономического развития либо особые экономические зоны, из-за наличия налоговых льгот и таможенных преференций. Среди таких территорий - площадки в Благовещенском районе, городах Кумертау, Белорецке, Белебее, а также в Стерлитамакском и Салаватском районах республики.

"В целом, создание и развитие индустриальных парков осуществляется по отраслевому принципу, в целях более эффективной работы и создания на базе таких парков промышленных кластеров", - добавил первый замминистра.

По его данным, на начало 2019 года на территории республики зарегистрировано 11 индустриальных парков, в том числе 5 недействующих ("Хим Терра", "Зубово" (АО "Русгидро Башкортостан"), "Строительные материалы Башкортостана", "Первый Зауральский", "Салават").

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