Омский губернатор пожаловался Росприроднадзору на двух предприятий, загрязняющих воздух

22.07.19 12:00

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

22 июля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Омской области Александр Бурков обратился к территориальному управлению Росприроднадзора с просьбой принять меры в отношении двух химпредприятий, которые стали источниками выбросов в атмосферу за последний месяц с превышением предельно-допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ, сообщает правительство региона.

На основе замеров воздуха по жалобам омичей в прошедшие выходные установлено, что источником выбросов стало ООО "Химпром". Речь идет о выбросе с превышением предельно-допустимой концентрации по четырем химическим веществам. Еще весной деятельность предприятия решением суда признана незаконной и приостановлена на основании установленных фактов загрязнения воздуха. После этого была зарегистрирована новая организация - ООО "ЗЕТ-трейдинг". Разрешения на выбросы не имеет ни одна, ни другая компания. В начале июля превышение ПДК было выявлено возле территории другого химпредприятия - ООО "Астра".

Меры в отношении нарушителей со стороны надзорных органов до сих пор не приняты.

"Вам 6 июля региональным Минприроды переданы протоколы и результаты исследований по ООО "Астра", а ответа нет. По вашему представлению вынесено решение суда о приостановке деятельности "ХимПрома", так почему там осуществляется химическое производство? Это - ваши функции, ваша обязанность. Никакой не последовало реакции. От вашей работы зависит жизнь и здоровье омичей", - обратился Бурков на аппаратном совещании к представителю территориального подразделения Росприроднадзора.

"Нужно остановить экологический терроризм против омичей. В погоне за деньгами люди потеряли и совесть, и честь. Месяц травли горожан. Нам отписки не нужны. Людям нужны свежий воздух и безопасность детей", - добавил Бурков.

Он намерен обсудить этот вопрос с руководством Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Ранее сообщалось, что в выбросах ООО "Астра" в начале июля было превышение концентрации метилмеркаптана и этилбензола. Замеры были сделаны после того, как Центр экологического мониторинга и оперативного реагирования получил в выходные более 70 обращений от жителей с жалобами на сильный запах газа. "Астра" входит в число немногих крупных промышленных предприятий со значительной массой выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, которые до настоящего времени не заключили с регионом соглашение об экологическом партнерстве.