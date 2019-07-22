Общая валюта: Совфед выступает за создание единой валюты с Белоруссией
  
Катком по искусству: в Екатеринбурге начали закатывать в асфальт работу известного художника
   
Санкции в ответ: на Украине пригрозили санкциями РФ за выдачу паспортов
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
22.07.19 12:00

Омский губернатор пожаловался Росприроднадзору на двух предприятий, загрязняющих воздух

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
22 июля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Омской области Александр Бурков обратился к территориальному управлению Росприроднадзора с просьбой принять меры в отношении двух химпредприятий, которые стали источниками выбросов в атмосферу за последний месяц с превышением предельно-допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ, сообщает правительство региона.

На основе замеров воздуха по жалобам омичей в прошедшие выходные установлено, что источником выбросов стало ООО "Химпром". Речь идет о выбросе с превышением предельно-допустимой концентрации по четырем химическим веществам. Еще весной деятельность предприятия решением суда признана незаконной и приостановлена на основании установленных фактов загрязнения воздуха. После этого была зарегистрирована новая организация - ООО "ЗЕТ-трейдинг". Разрешения на выбросы не имеет ни одна, ни другая компания. В начале июля превышение ПДК было выявлено возле территории другого химпредприятия - ООО "Астра".

Меры в отношении нарушителей со стороны надзорных органов до сих пор не приняты.

"Вам 6 июля региональным Минприроды переданы протоколы и результаты исследований по ООО "Астра", а ответа нет. По вашему представлению вынесено решение суда о приостановке деятельности "ХимПрома", так почему там осуществляется химическое производство? Это - ваши функции, ваша обязанность. Никакой не последовало реакции. От вашей работы зависит жизнь и здоровье омичей", - обратился Бурков на аппаратном совещании к представителю территориального подразделения Росприроднадзора.

"Нужно остановить экологический терроризм против омичей. В погоне за деньгами люди потеряли и совесть, и честь. Месяц травли горожан. Нам отписки не нужны. Людям нужны свежий воздух и безопасность детей", - добавил Бурков.

Он намерен обсудить этот вопрос с руководством Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Ранее сообщалось, что в выбросах ООО "Астра" в начале июля было превышение концентрации метилмеркаптана и этилбензола. Замеры были сделаны после того, как Центр экологического мониторинга и оперативного реагирования получил в выходные более 70 обращений от жителей с жалобами на сильный запах газа. "Астра" входит в число немногих крупных промышленных предприятий со значительной массой выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, которые до настоящего времени не заключили с регионом соглашение об экологическом партнерстве.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  22.07.19 14:08
Третьяковка рассчитывает на строгое наказание похитителя картины Куинджи
.
  22.07.19 13:39
Гидрометцентр: настоящее лето пришло в Москву на один день
.
  22.07.19 13:28
Стипендии имени Станислава Говорухина утвердили для студентов-режиссеров ВГИК
.
  22.07.19 11:02
На станции метро "Окская" в Москве создадут иллюзию реки
.
  22.07.19 08:25
Госдума намерена уточнить мандат ЦБ в вопросах экономического роста в РФ
.
  19.07.19 14:58
"Битва тортов" пройдет в парке Горького в субботу
.
  19.07.19 14:01
Мазурову официально предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве
.
  19.07.19 13:22
Военный суд оставил в СИЗО фигуранта дела о разбое с участием сотрудников ФСБ
.
  19.07.19 12:39
Москва готова к зиме на 70%, сообщили в мэрии
.
  19.07.19 12:25
Москва передаст опыт модернизации ЖКХ и газового оборудования другим регионам


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket