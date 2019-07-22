Чемезов: РФ и Турция обсуждают вопрос лицензионного производства элементов ЗРС С-400

22.07.19 12:39

© РИА Новости. Сергей Гунеев

22 июля. Interfax-Russia.ru - Россия и Турция ведут консультации по вопросу лицензионного производства элементов российских систем ПВО С-400, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов в интервью турецкому агентству Anadolu.

"Москва и Анкара проводят консультации в сфере лицензионного производства элементов зенитных ракетных комплексов С-400", - пишет агентство со ссылкой на Чемезова.

Кроме того, он рассказал, что "Ростех" ускорил поставки С-400 в Турцию по просьбе Анкары.

"Подобная практика на мировом рынке военно-технического сотрудничества является редкостью. Но российская промышленность подтвердила свои возможности, и мы идем четко в графике работ. Первые поставки элементов системы были осуществлены в текущем месяце", - заявил глава "Ростеха".

Москва и Анкара также ведут переговоры о помощи России при создании Турцией национальной системы ПВО и ПРО большой дальности, рассказал Чемезов в интервью агентству.

У России и Турции есть также несколько совместных проектов по разработкам в сфере авиации, заявил Чемезов.

"У нас есть ряд совместных проектов по разработке перспективных авиационных и вертолетных комплексов, комплектующих к бронетанковой технике, послепродажному обслуживанию поставленного вооружения", - сказал Чемезов.

Также Турция интересуется российскими средствами ПВО различной дальности, не только ЗРС С-400, рассказал Чемезов.

"Турция проявляет интерес к новейшим российским боевым модулям, средствам ПВО разной дальности, а также к противотанковым комплексам", - сказал Чемезов.

С середины июля Турция получает из России компоненты систем ПВО С-400.

Турция получит четыре дивизиона зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"), сумма контракта составляет $2,5 млрд.