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22.07.19 12:39
Чемезов: РФ и Турция обсуждают вопрос лицензионного производства элементов ЗРС С-400
"Москва и Анкара проводят консультации в сфере лицензионного производства элементов зенитных ракетных комплексов С-400", - пишет агентство со ссылкой на Чемезова.
Кроме того, он рассказал, что "Ростех" ускорил поставки С-400 в Турцию по просьбе Анкары.
"Подобная практика на мировом рынке военно-технического сотрудничества является редкостью. Но российская промышленность подтвердила свои возможности, и мы идем четко в графике работ. Первые поставки элементов системы были осуществлены в текущем месяце", - заявил глава "Ростеха".
Москва и Анкара также ведут переговоры о помощи России при создании Турцией национальной системы ПВО и ПРО большой дальности, рассказал Чемезов в интервью агентству.
У России и Турции есть также несколько совместных проектов по разработкам в сфере авиации, заявил Чемезов.
"У нас есть ряд совместных проектов по разработке перспективных авиационных и вертолетных комплексов, комплектующих к бронетанковой технике, послепродажному обслуживанию поставленного вооружения", - сказал Чемезов.
Также Турция интересуется российскими средствами ПВО различной дальности, не только ЗРС С-400, рассказал Чемезов.
"Турция проявляет интерес к новейшим российским боевым модулям, средствам ПВО разной дальности, а также к противотанковым комплексам", - сказал Чемезов.
С середины июля Турция получает из России компоненты систем ПВО С-400.
Турция получит четыре дивизиона зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"), сумма контракта составляет $2,5 млрд.
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