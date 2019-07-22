"Победа" начинает продажу турпакетов, включающих перелет и гостиницу

22.07.19 12:48

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

22 июля. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Победа" в понедельник запускает сервис по продаже туристических пакетов, включающих перелет и проживание в гостинице, сообщил журналистам гендиректор перевозчика Андрей Калмыков.

Сервис называется Pobeda.travel, для него созданы отдельный сайт и каналы продвижения в соцсетях. Он будет агрегировать варианты размещения во всех городах маршрутной сети авиакомпании в "пакетах" с авиабилетами.

"Победа" летает пятый год, и мы уже очень хорошо знаем своих клиентов: знаем, чего они хотят, какие цены, услуги и сервис им нужны. На фоне больших проблем на рынке туроператоров появление надежного трэвел-партнера - это то, что сейчас нужно нашим клиентам, предпочитающим пакетные туры", - заявил Калмыков.

"Мы работаем по нетто-ценам поставщиков и отелей, у нас отсутствуют наценки всевозможных посредников", - добавил топ-менеджер.

О намерении "Победы" запустить продажи турпакетов сообщалось в начале прошлого года. Тогда компания объявила тендер по внедрению на ее сайте системы динамического пакетирования туров. В тестовом режиме сервис начал работать минувшей весной.

По словам Калмыкова, на данный момент продано около 1,5 тыс. пакетов, до конца года будет продано минимум 50 тыс. - все по действующим маршрутам "Победы".

"Ни в 2019 году, ни в 2020 году не ожидается большой прибыли от проекта, ориентир - 2%-ная маржинальность от каждой продажи", - сказал глава компании, отметив, что на первом этапе проект призван привлечь дополнительных клиентов.

"В 2021 году уже будем увеличивать маржинальность", - заявил Калмыков.

"Победа" - низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Выполняет рейсы на самолетах Boeing-737-800 NG в одноклассной компоновке. Среди зарубежных направлений перевозчика - города Турции, Испании, Италии, Германии, Болгарии, Чехии.