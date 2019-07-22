Воробьев призвал не допустить срывов при строительстве сыродельческих заводов

22.07.19 13:02

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

22 июля. Interfax-Russia.ru - Глава Московской области Андрей Воробьев призвал активно сопровождать строительство сыродельческих заводов в агропарке "Сырная долина", чтобы не допускать срывов реализации проекта, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Мы начинаем строительство сыродельческих заводов в агропарке "Сырная долина". Прошу активно сопровождать этот проект, чтобы не было срывов. Одно дело - заложить капсулу, другое дело - сдать уже готовый завод с рабочими местами и налоговыми отчислениями", - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом областного правительства в понедельник.

Ранее сообщалось, что церемония закладки памятных капсул в основание будущих сыродельческих производств прошла 17 июля во время рабочего визита губернатора в Дмитровский городской округ.

Резидентам "Сырной долины" предоставлены земельные участки площадью 1-3 гектара, полностью обеспеченные инженерной инфраструктурой. На территории агропарка начинают строительство своих предприятий компании "Экофарминг", "Куршавальская сыроварня", "Сыровар", а также французская Savencia Fromage. Также здесь планируется построить молочную лабораторию, которая будет следить за качеством входящего сырья и готовой продукции.