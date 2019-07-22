Работа детского лагеря в Крыму приостановлена после проверки Роспотребнадзора

22.07.19 13:08

© РИА Новости. Константин Чалабов

22 июля. Interfax-Russia.ru - Специалисты Роспотребнадзора выявили нарушение санитарных норм в детском оздоровительном лагере "Берег" на юге Крыма, сообщили в понедельник агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе регионального министерства образования, науки и молодежи.

"Речь идет о приостановке деятельности. Такое решение принято Роспотребнадзором (...) Выявлены нарушения по организации питания, санитарных норм", - сказал собеседник агентства.

По его словам, проверка была начата после жалоб детей, благодаря чему "удалось предупредить тяжелые последствия".

Всего в лагере отдыхали более 580 детей - это жители Крыма и Санкт-Петербурга, уточнили в министерстве. Отдыхающие отправлены домой, им будут предоставлены путевки в другие лагеря на следующую смену.

Неделю назад в другом крымском лагере - "Лучистый" под Евпаторией - отравились почти 60 человек. Им поставили диагноз "норовирусная инфекция", носителями вируса были сотрудники столовой, установил Роспотребнадзор. Медики выписали всех заболевших 21 июля. СКР возбудил уголовные дела по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч.1 ст.236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).