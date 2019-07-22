Подразделение морской полиции создано в Калининградской области

22.07.19 13:14

© РИА Новости. Илья Питалев

22 июля. Interfax-Russia.ru - Специальное морское подразделение военной полиции сформировано на базе комендатуры в городе Балтийске (Калининградская область).

"В задачи морской полиции входит обеспечение безопасности в акватории военно-морской базы, пресечение правонарушений среди военнослужащих и отдельные вопросы противодиверсионной деятельности", - сказано в сообщении Балтфлота (БФ), поступившем в "Интерфакс".

Подразделение оснащено "быстроходными катерами БЛ-680, обычным огнестрельным оружием, кроме этого в арсенал полицейских входят травматическими пистолеты и другие специальные средства, которыми сегодня вооружены обычные подразделения военной полиции", информирует штаб БФ.

Сообщается также, что личный состав нового подразделения обеспечивает ход тренировок предстоящего военно-спортивного праздника в честь Дня ВМФ, который пройдёт в акватории Калининградского морского канала.