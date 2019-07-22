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Стипендии имени Станислава Говорухина утвердили для студентов-режиссеров ВГИК

© РИА Новости. Владимир Федоренко
22 июля. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении десяти стипендий имени режиссера Станислава Говорухина для студентов режиссёрского факультета Всероссийского государственного института кинематографии им.Герасимова (ВГИК).

Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Во исполнение указа президента РФ "Об увековечении памяти С.С.Говорухина" правительство постановляет учредить с 1 сентября 2019 года для студентов режиссерского факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А.Герасимова" (...) 10 персональных стипендий имени С.С.Говорухина в размере 10 тыс. рублей в месяц каждая, назначаемых ежегодно", - говорится в документе.

В документе уточняется, что получать стипендию могут только студенты очного отделения, обучающиеся за счет бюджета. Финансовое обеспечение выплаты персональных стипендий будет осуществляться в пределах бюджета, предусмотренного министерством культуры РФ в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

Согласно правилам предоставления субсидий, образовательное учреждение ежегодно будет проводить конкурс на назначение стипендий. К участию в конкурсе допускаются студенты, у которых по результатам прошлого года не менее 50% оценок "отлично" от общего количества полученных, а также отсутствуют оценки "удовлетворительно" и "неудовлетворительно".

Также у студентов должны быть личные творческие достижения, в том числе публичное представление творческих работ на открытых показах, смотрах, российских и международных конкурсах и фестивалях.

Для проведения конкурса ВГИК создаст конкурсную комиссию, которая большинством голосов выберет получателей стипендии.

Председатель комитета Госдумы по культуре, актер и режиссер, народный артист РФ Станислав Говорухин ушел из жизни 14 июня 2018 года.

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