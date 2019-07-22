Петербургский "Горэлектротранс" получит кредит на 2 млрд руб. на покупку трамваев

22.07.19 13:35

© РИА Новости. Александр Гальперин

22 июля. Interfax-Russia.ru - Банк "Санкт-Петербург" откроет петербургскому ГУП "Горэлектротранс" невозобновляемую кредитную линию на 1,995 млрд рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Средства будут использованы для приобретения 21 нового низкопольного трамвая "Витязь-М". Трехсекционные трамваи будут обслуживать пассажиров юго-запада Петербурга. Трамваи должны быть поставлены городу до 1 сентября 2019 года, их выпустит ООО "ПК "Транспортные системы".

Ставка за пользование средствами в сообщении не уточняется, срок кредита - до 31 мая 2020 года.

Компания "Транспортные системы" учреждена в 2013 году, занимается разработкой и производством городского электрического транспорта. К настоящему времени создала две модели низкопольных трамваев на поворотной тележке - односекционный четырехосный City Star ("71-911") и трехсекционный шестиосный "Витязь" ("71-931"), а также 100%-но низкопольный троллейбус "Адмирал" ("6281").

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", 40% в ООО "ПК "Транспортные системы" у президента компании Феликса Винокура, бывшего руководителя ООО "Торговый дом "Усть-Катавский вагоностроительный завод", 60% - у ООО "Холдинг "Транскомпонент" (100%-ная "дочка" кипрской Tadorix Consultants Ltd, конечные собственники которой не указаны). При этом в конце 2016 года Федеральная антимонопольная служба РФ сообщала, что "Трансмашхолдинг" рассчитывает приобрести 60% ООО "ПК "Транспортные системы".

Банк "Санкт-Петербург" по итогам первого квартала 2019 года занимал 15-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".