Гидрометцентр: настоящее лето пришло в Москву на один день

22.07.19 13:39

© РИА Новости. Владимир Сергеев

22 июля. Interfax-Russia.ru - Теплая летняя погода продержится в Москве до конца понедельника, сообщил замдиректора Гидрометцентра Геннадий Елисеев.

"Сегодня к нам на целый день пришло лето. Дальше до конца недели будет тепло, 20-25 градусов, но с дождями, завтра, например, ожидается умеренный дождик", - сказал Елисеев "Интерфаксу" в понедельник.

Он добавил, что "всегда есть что-то хорошее в любой погоде - грибы люди уже собирают и продолжат собирать".

По словам Елисеева, хотя дожди продолжаются в Москве несколько недель, норма осадков на июль все еще не выполнена - "на сегодняшний день выпало 60 мм, а норма для июля - 94 мм".