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Депутат Госдумы пожаловался на заоблачные цены на авиабилеты внутри страны

© РИА Новости. Сергей Кузнецов
22 июля. Interfax-Russia.ru - Депутат Андрей Альшевских считает неприемлемыми тарифы, по которым парламентариям продают авиабилеты: в Екатеринбург стоимость доходит до 120 тысяч рублей в одну сторону.

"Я попросил через комитет Госдумы по регламенту и контролю пересмотреть сотрудничество с компанией, с которой управделами президента заключило договор на продажу билетов, и в целом вопрос нашего сотрудничества с "Аэрофлотом". Если ещё месяц назад в Екатеринбург можно было купить билеты по 15, 17, 25 тысяч, то сейчас билеты стоят 100-120 тысяч", - сказал Альшевских "Интерфаксу" в понедельник.

Он отметил, что считает нужным "запросить информацию у аппарата, почему это все происходит, и хотелось бы эти вопросы с "Аэрофлотом" отрегулировать, сесть и послушать, поговорить откровенно".

"А то получается, что хотите - берите, не хотите - не берите. Понятно, что у депутатов есть спрос, но это же неправильный подход", - сказал Альшевских.

По его словам, такая "ситуация не только с Екатеринбургом, я думаю по другим направлениям то же, а с таким аппетитом смета Госдумы вырастет".

"Но вот даже в Екатеринбург по пять-шесть депутатов летят одновременно в одном самолёте, это 500-700 тысяч только в одну сторону", - сказал парламентарий. Он добавил, что старается брать эконом-, а не бизнес-класс, если такие билеты есть.

По его словам, коллеги депутаты, например, рассказывали, что билет из Симферополя в Москву в понедельник утром стоит для депутата 240 тысяч рублей. "Сложно представить, что с ценами на Дальний Восток", - отметил Альшевских.

По его словам, в комитете Госдумы по регламенту и контролю его поддержали коллеги-депутаты. "В частности, некоторые предложили закрепить фиксированную цену для определенного направления, вне зависимости от того, когда мы берём билет, либо разработать спецпакет Госдумы для того, чтобы был предусмотрен так называемый бизнес-проездной для депутатов".

"Понятно, что это бюджетные деньги, но их тоже неплохо было бы экономить", - сказал депутат. Он отметил, что депутаты Госдумы летают "Аэрофлотом" в связи с тем, что именно с этой компанией заключен соответствующий договор.

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