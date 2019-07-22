Севастополь ищет подрядчика для создания индустриального парка за 539 млн рублей

22.07.19 13:56

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

22 июля. Interfax-Russia.ru - Государственное бюджетное учреждение "Дирекция капитального строительства" (Севастополь) объявило конкурс на строительство индустриального парка в Севастополе, говорится в материалах на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет порядка 538,6 млн рублей. Источником финансирования является городской бюджет, софинансирования - федеральный бюджет в рамках ФЦП социально-экономического развития республики Крым и Севастополя.

Площадка для строительства индустриального парка находится в Гагаринском районе Севастополя, на территории земельного участка, расположенного на пересечении двух транспортных "артерий": Камышового шоссе и улицы Индустриальной с выходом на федеральную трассу "Таврида".

Срок окончания работ - не позднее 1 декабря 2021 года.

Заявки на участие в аукционе в электронной форме принимаются до 29 июля, конкурс планируется провести в тот же день.

Как сообщалось, в индустриальном парке могут разместиться объекты недвижимости, производственные, административные, складские и другие помещения, необходимые для работы промышленных предприятий.