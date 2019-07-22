Конкурс на создание очистных сооружений в Севастополе за 6,7 млрд руб. не состоялся из-за отсутствия заявок

22.07.19 14:02

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

22 июля. Interfax-Russia.ru - Конкурс на строительство канализационных очистных сооружений (КОС) "Южные" в Севастополе с начальной ценой контракта 6,721 млрд рублей признан несостоявшимся, говорится в материалах на сайте госзакупок.

"Электронный аукцион (. . .) признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончанию срока подачи заявок не подано ни одной заявки", - отмечается в протоколе, размещенном в понедельник.

Заказчиком объекта является государственное казенное учреждение (ГКУ) Севастополя "Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства".

Представитель ГКУ сообщил "Интерфаксу", что будет объявлен новый конкурс. "Сейчас решаем, в какой форме: или запрос предложений, или аукцион", - сказал он.

Как сообщалось, в декабре 2017 года власти Севастополя и АО "Научно-производственное предприятие "Биотехпрогресс" (Санкт-Петербург) подписали контракт на строительство КОС "Южные" за 6,85 млрд рублей.

Подрядчик должен был сдать объект до 30 июня 2020 года, однако в феврале 2019 года стало известно, что севастопольские власти через суд добились расторжения договора и намерены вернуть аванс в размере 2,05 млрд рублей. Эти деньги оказались заблокированы на счетах подрядчика в ОФК банке, у кредитной организации отозвали лицензию в 2018 году.

Предполагаемый срок сдачи КОС в Севастополе в итоге сдвинулся до 1 декабря 2022 года.

Канализационные очистные сооружения "Южные" рассчитаны на 135,5 тыс. кубометров воды в сутки.