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22.07.19 14:12

КС РФ запретил взимать утилизационный сбор за временно ввезенные в РФ транспортные средства

© РИА Новости. Алексей Даничев
22 июля. Interfax-Russia.ru - Конституционный суд (КС) РФ признал незаконным взимание утилизационного сбора за временно ввезенные в РФ машины и постановил поправить соответствующее законодательство.

Поводом к проверке конституционности положений статьи 241 федерального закона "Об отходах производства и потребления" стал запрос Арбитражного суда республики Карелия. Как следует из материалов, в производстве этого суда находится дело по иску Центральной акцизной таможни к индивидуальному предпринимателю Дмитрию Артимовичу. Таможня требует заплатить 9 млн рублей утилизационного сбора за ввезенный им в РФ в декабре 2016 года харвестер (лесозаготовительный комбайн), который находится под таможенной процедурой временного ввоза. Артимович арендовал комбайн у финской компании и после окончания срока аренды должен вернуть арендодателю.

По мнению авторов запроса, оспоренные нормы без достаточных на то законных оснований допускают требование уплаты утилизационного сбора с временно ввезенных на территорию РФ транспортных средств.

Рассмотрев обращение, КС отметил, что временно находящиеся на территории РФ транспортные средства не оказывают такое же негативное воздействие на экологию в период от начала эксплуатации до утилизации, как те, что ввезены насовсем. Кроме того, при вывозе транспортного средства из РФ его собственники не смогут воспользоваться предусмотренным законом освобождением от взимания платы в связи с передачей отходов, говорится в постановлении, опубликованном в понедельник.

Суд заключил, что спорные нормы не соответствуют Конституции РФ. Федеральному законодателю следует поправить закон, а до того нельзя требовать утилизационный сбор с тех, кто временно ввез транспортное средство на территорию РФ.

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