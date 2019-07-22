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Госдума отказалась направлять средства ФНБ на поддержку экспорта

© РИА Новости. Владимир Федоренко
22 июля. Interfax-Russia.ru - Комитет по бюджету на заседании в понедельник отказался поддерживать поправку о направлении средств ФНБ на поддержку экспорта без согласования с ЦБ и Счетной палатой (СП) РФ.

"Я предлагаю отложить эту поправку, если до вечера сегодняшнего вы согласуете поправку эту с ЦБ и Счетной палатой, мы ее включаем в текст закона, если нет, мы ее из закона исключим", - сказал глава комитета по бюджету Андрей Макаров в ходе заседания, обращаясь к представителям Минфина.

Представитель СП РФ Игорь Прокопенко, замдиректора департамента предварительного, оперативного и последующего контроля федерального бюджета, сообщил, что норма о возможности направлять средства ФНБ на предоставление экспортных кредитов по достижении ликвидной части фонда объема свыше 7% ВВП не поддерживается. "Эта поправка преждевременна, по мнению СП (...), потому что это затрагивает ключевое обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы, а также сохранение макроэкономической стабильности", - сказал Прокопенко. Он также отметил, что данные изменения необходимо согласовать с ЦБ.

"ЦБ никогда эту позицию не заявлял, мы о ней ничего не знаем. Эта позиция никак не связана с финансовой устойчивостью РФ, поскольку речь идет о превышении 7%. Эта поправка прямо связана с одним из национальных проектов - поддержкой экспорта", - заявил в ходе заседания комитета замглавы Минфина Сергей Сторчак.

"Я готов поддержать такую поправку, я считаю, что она правильная, а что она действительно не согласовывалась с ЦБ?" - поинтересовался Макаров и, не получив ответа, добавил, что данная ситуация напоминает ему рассказ Аркадия Гайдара "Чук и Гек". "Вы мне напоминаете известный диалог Чука и Гека, когда они телеграмму выбросили за окошко и решают, сказать маме или нет. Давай так, если мама нас не спросит про телеграмму, мы и не скажем, а вот если она спросит, мы конечно ей расскажем. Вот эта позиция Чука и Гека по закону - это не лучшая позиция", - подчеркнул глава комитета. Он также добавил, что предложенная правительством к обсуждению поправка не имеет никакого отношения к законопроекту, принятому в первом чтении.

"Это абсолютно не имеет отношения к концепции закона. Мы только что проходили это по демпферу, и вот получить это заявление от коммунистов тех же самых о том, что мы фундаментальнейший вопрос вносим в рамках второго чтения, без какого-то обсуждения в первом, я не готов. Коллеги, согласовываете с ЦБ", - подвел итог обсуждению Макаров.

Как сообщалось 17 июля, комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила поправки в Бюджетный кодекс, позволяющие направлять средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) свыше 7% ВВП на предоставление государственных экспортных кредитов.

Предоставление экспортных госкредитов за счет средств ФНБ, отмечалось в записке, обеспечивает сохранность средств и стабильный уровень доходов от их размещения в долгосрочной перспективе.

Реализация этого предложения, по мнению Минфина, позволит сохранить "стерилизационную" функцию ФНБ, а также "минимизировать значительно возросшие риски арестов/блокирования российских активов в иностранных юрисдикциях, прежде всего США и странах Западной Европы, и, как следствие, полной утраты российских вложений вследствие недружественных действий иностранных государств в отношении России".

Законопроект, в который включена поправка о ФНБ, планируется рассмотреть на заседании Госдумы 23 июля.

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