Пензенский губернатор запретил поборы с родителей школьников

22.07.19 14:23

© РИА Новости. Илья Питалев

22 июля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил о недопустимости сборов с родителей учеников на нужды образовательных учреждений, сообщается на сайте регионального правительства.

"Я запрещаю собирать с родителей. Эта проблема характерна для областного центра, в районах области такое редкий случай, из сельских школ жалоб не поступает, а у города - это какая-то болезнь", - сказал Белозерцев в ходе оперативного совещания в понедельник.

По его словам, "родительские комитеты, в состав которых, как правило, входят обеспеченные люди, просто вытрясают с остальных по 500, по тысяче рублей, поскольку в их понятии это не такие уж большие деньги".

"А для родителей со скромным достатком это огромная проблема", - подчеркнул губернатор.

По его мнению, возможна ситуация, когда помощь школе оказывают родители-бизнесмены.

"Но это должен быть исключительно жест доброй воли. Недопустима ситуация, когда эти деньги собираются со всех учеников, включая малообеспеченные семьи", - считает Белозерцев.

Губернатор потребовал от руководства администрации Пензы вынести этот вопрос на обсуждение с участием представителей городского управления образования и директоров школ.

Также глава региона поручил региональным министерствам образования и труда, социальной защиты и демографии провести традиционную благотворительную акцию по подготовке к школе детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

"Учреждения социального обслуживания населения должны уточнить списки семей, нуждающихся в помощи и поддержке. Информируйте людей, они должны четко знать, куда и к кому им обращаться. Если не обращаются - нужно идти к ним и предлагать свои услуги, оказывать помощь по сбору детей в школу", - сказал Белозерцев.