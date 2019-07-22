Чемезов попросил Путина о докапитализации ОАК на более 300 млрд руб. для покрытия долгов и программы МС-21

22.07.19 14:28

Фото с сайта Кремля

22 июля. Interfax-Russia.ru - Глава "Ростеха" Сергей Чемезов обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой поддержать докапитализацию ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) для финансового оздоровления компании и реализации гражданских проектов, в том числе МС-21.

Согласно сообщению на сайте Кремля, на встрече с президентом Чемезов сообщил о начале интеграции ОАК в состав "Ростеха". В этой связи Путин поинтересовался, нужна ли еще в рамках этого процесса докапитализация.

"Да. Там нужна будет докапитализация, потому что нам необходимо будет, чтобы окончательно провести финансовое оздоровление всех предприятий ОАК, более 300 миллиардов, - ответил президенту Чемезов. - Прежде всего эта сумма необходима для того, чтобы мы реализовали программы МС-21 и другие гражданские проекты. Сохраняется потребность докапитализации, как Вы правильно заметили, со стороны государства. Здесь мы, конечно, рассчитываем на вашу поддержку".

"Очень большой объём кредитных обязательств, которые были получены "по наследству" ещё со времен 90-х годов - начала 2000-х годов. Мы эти долговые обязательства, конечно, обслуживаем, то есть процентную ставку мы выплачиваем, но проблема будет с возвращением самих кредитов", - добавил Чемезов.