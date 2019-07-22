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22.07.19 14:36

"Рособоронэкспорт" установил рекорд, поставив за год продукции на $13,7 млрд

© РИА Новости. Отдел информационного обеспечения Балтийского региона
22 июля. Interfax-Russia.ru - "Рособоронэкспорт" в минувшем году поставил за рубеж оружия и военной техники на рекордные $13,7 млрд, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Рособоронэкспорт" в 2018 году поставил продукции за рубеж на рекордную сумму, самую большую за весь период своего существования, - 13,7 миллиарда (долларов - ИФ). Твёрдый портфель заказов на военную технику достиг 55 миллиардов", - сказал Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным

Стенограмма встречи приведена на сайте Кремля.

О том, что валютная выручка от экспорта продукции военного назначения в прошлом году выросла на 45%, сообщил 24 июня президент РФ.

"Сразу хотел бы отметить, что благодаря последовательной реализации принятых в ходе предыдущих заседаний решений в 2018 году перевыполнен план поставок товаров военного назначения за рубеж на два процента", - сказал Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России.

Он подчеркнул, что "валютная выручка от экспорта продукции военного назначения выросла на 45%". "А совокупный портфель заказов достиг рекордного значения - почти $54 млрд. Россия уверенно занимает второе место на мировом рынке вооружений", - отметил президент.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявлял, что Россия не предвидит сокращения экспорта вооружений в ближайшие годы - портфель заказов сохранится на уровне $50 млрд.

"На ближайшие годы сокращения нашего экспортного портфеля заказов не предвидится, и он будет оставаться на уровне $50 млрд", - заявил Мантуров в интервью "Интерфаксу".

"Устойчивость портфеля экспортных заказов на российскую продукцию военного назначения в нынешних условиях доказывает, что американские санкции как механизм недобросовестной конкуренции - неэффективны. Они могут немного усложнять процедуру расчетов, но спрос на наши изделия не снижается", - подчеркнул он.

Министр отметил, что на данный момент объем портфеля заказов превышает $54 млрд - это несколько выше, чем аналогичный показатель на тот же период прошлого года.

"Российские спецэкспортеры регулярно получают заявки на покупку вооружения и военной техники из порядка 50 стран мира. Министерство промышленности и торговли России еженедельно оформляет решения по определению российских предприятий ОПК в качестве исполнителей внешнеторговых контрактов на поставку различных видов военной продукции. Только в течение мая-июня этого года было оформлено 357 решений. Так что перспективы есть, и они вполне серьезные", - сказал Мантуров.

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