Парад в честь Дня ВМФ репетируют в Севастополе

22.07.19 14:43

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

22 июля. Interfax-Russia.ru - Летчики и моряки провели первую в нынешнем году тренировку парада в Севастопополе в честь Дня Военно-морского флота России, сообщила пресс-служба Черноморского флота РФ в понедельник.

"В Севастопольской бухте экипажи кораблей, личный состав армейского корпуса, пилоты морской авиации Черноморского флота, летчики армии ВВС и ПВО Южного военного округа, провели первую совместную тренировку военно-спортивного праздника с отработкой эпизодов боевой подготовки", - говорится в пресс-релизе.

"В ходе тренировок отрабатываются самые сложные эпизоды, в которых задействованы корабельная, береговая и авиационные компоненты. Проверяется также хронометраж развертывания сил для демонстрации боевых возможностей, оценивается необходимость дополнительных мер по обеспечению безопасности зрителей в ходе праздничных мероприятий", - отмечает штаб флота.

Следующая общая тренировка пройдет 24 июля, генеральная репетиция намечена на 26 июля.

День ВМФ РФ, как известно, отмечается в последний выходной июля, в этом году это - 28 число.