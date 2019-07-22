Около 250 млн рублей курортного сбора заплатили туристы в России с начала года

22.07.19 14:56

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22 июля. Interfax-Russia.ru - В Ставропольском, Алтайском и Краснодарском краях с начала 2019 года собрано около 250 млн рублей курортного сбора, сообщает пресс-служба министерства РФ по делам Северного Кавказа.

"С начала взимания курортного сбора на территории субъектов-участников эксперимента прошло уже более года. В 2018 году туристы в Ставропольском, Алтайском и Краснодарском краях заплатили 313 млн рублей курортного сбора, в текущем году уже собрано около 250 млн рублей. Растет и количество операторов курортного сбора - на сегодняшний день их уже более трех тысяч", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, на рабочей встрече заместителя министра РФ по делам Северного Кавказа Ольги Рухуллаевой с депутатом Госдумы Дмитрием Ламейкиным стороны обсудили возможности внесения изменений в федеральный закон о проведении эксперимента, в том числе касающихся комиссионного вознаграждения, взимаемого банками за перечисление курортного сбора на счет операторов и в бюджет региона, а также вопросов получения физическими лицами статуса оператора курортного сбора.

"Кроме того, были рассмотрены вопросы усовершенствования механизма отчетности операторов курортного сбора, возможность введения на региональном уровне положений, отменяющих реализацию эксперимента на территории субъекта в период режима ЧС, а также обсуждался вид документа, подтверждающего факт уплаты курортного сбора", - сообщает пресс-служба министерства.

Ранее туроператоры призвали ввести в Краснодарском крае курортный сбор для туристов, бронирующих размещение в частном секторе, так как в нем останавливается не менее половины приезжающих в регион гостей. По их мнению, для повышения экономического эффекта от туризма на Кубани региону надо быстрее вывести частные объекты размещения "из тени".

Закон "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" был принят в июле 2017 года. С 1 января 2018 года он вступил в силу в трех регионах. В Крыму введение эксперимента отложено на 2020 год. Доходы от сбора в регионах тратят на восстановление курортной инфраструктуры, благоустройство парков и скверов. Эксперимент продлится до конца 2022 года. В соответствии с положениями закона, с 2019 года размер налога не может превышать 100 рублей с одного человека за сутки пребывания в гостинице.