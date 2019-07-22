Санкции в ответ: на Украине пригрозили санкциями РФ за выдачу паспортов
  
Катком по искусству: в Екатеринбурге начали закатывать в асфальт работу известного художника
   
Ударил дождями: в Приамурье ликвидируют последствия мощного ливневого циклона
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
22.07.19 14:56

Около 250 млн рублей курортного сбора заплатили туристы в России с начала года

© РИА Новости. Виталий Тимкив
22 июля. Interfax-Russia.ru - В Ставропольском, Алтайском и Краснодарском краях с начала 2019 года собрано около 250 млн рублей курортного сбора, сообщает пресс-служба министерства РФ по делам Северного Кавказа.

"С начала взимания курортного сбора на территории субъектов-участников эксперимента прошло уже более года. В 2018 году туристы в Ставропольском, Алтайском и Краснодарском краях заплатили 313 млн рублей курортного сбора, в текущем году уже собрано около 250 млн рублей. Растет и количество операторов курортного сбора - на сегодняшний день их уже более трех тысяч", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, на рабочей встрече заместителя министра РФ по делам Северного Кавказа Ольги Рухуллаевой с депутатом Госдумы Дмитрием Ламейкиным стороны обсудили возможности внесения изменений в федеральный закон о проведении эксперимента, в том числе касающихся комиссионного вознаграждения, взимаемого банками за перечисление курортного сбора на счет операторов и в бюджет региона, а также вопросов получения физическими лицами статуса оператора курортного сбора.

"Кроме того, были рассмотрены вопросы усовершенствования механизма отчетности операторов курортного сбора, возможность введения на региональном уровне положений, отменяющих реализацию эксперимента на территории субъекта в период режима ЧС, а также обсуждался вид документа, подтверждающего факт уплаты курортного сбора", - сообщает пресс-служба министерства.

Ранее туроператоры призвали ввести в Краснодарском крае курортный сбор для туристов, бронирующих размещение в частном секторе, так как в нем останавливается не менее половины приезжающих в регион гостей. По их мнению, для повышения экономического эффекта от туризма на Кубани региону надо быстрее вывести частные объекты размещения "из тени".

Закон "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" был принят в июле 2017 года. С 1 января 2018 года он вступил в силу в трех регионах. В Крыму введение эксперимента отложено на 2020 год. Доходы от сбора в регионах тратят на восстановление курортной инфраструктуры, благоустройство парков и скверов. Эксперимент продлится до конца 2022 года. В соответствии с положениями закона, с 2019 года размер налога не может превышать 100 рублей с одного человека за сутки пребывания в гостинице.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  22.07.19 14:08
Третьяковка рассчитывает на строгое наказание похитителя картины Куинджи
.
  22.07.19 13:39
Гидрометцентр: настоящее лето пришло в Москву на один день
.
  22.07.19 13:28
Стипендии имени Станислава Говорухина утвердили для студентов-режиссеров ВГИК
.
  22.07.19 11:02
На станции метро "Окская" в Москве создадут иллюзию реки
.
  22.07.19 08:25
Госдума намерена уточнить мандат ЦБ в вопросах экономического роста в РФ
.
  19.07.19 14:58
"Битва тортов" пройдет в парке Горького в субботу
.
  19.07.19 14:01
Мазурову официально предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве
.
  19.07.19 13:22
Военный суд оставил в СИЗО фигуранта дела о разбое с участием сотрудников ФСБ
.
  19.07.19 12:39
Москва готова к зиме на 70%, сообщили в мэрии
.
  19.07.19 12:25
Москва передаст опыт модернизации ЖКХ и газового оборудования другим регионам


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket