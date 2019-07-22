Чемезов поддержал обязательную маркировку продаваемой питьевой воды

22.07.19 15:11

© РИА Новости. Руслан Кривобок

22 июля. Interfax-Russia.ru - Питьевая вода является самой подделываемой продукцией в России, необходимо начать её маркировку, заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Как ни странно, самая подделываемая продукция - это вода, питьевая вода, которую мы покупаем, которую мы пьём. Процент фальсификата составляет от 25 до 30% (это в среднем по России), а в некоторых регионах - и до 80%. Нужно обязательно начать маркировку этой продукции", - сказал Чемезов (его слова процитированы на сайте Кремля).

"Ростех" является одним из бенефициаров компании ЦРПТ ("Центр развития перспективных технологий"), которая выступает оператором системы маркировки. ЦРПТ - совместный проект USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%).

В настоящее время на продовольственном рынке единственной товарной категорией, которая маркируется (пока в рамках эксперимента), являются молочные продукты.

"Я думаю, что к концу года мы завершим работу по маркировке молочной продукции, я Вам уже докладывал об этом. Мы всю работу совместно с Минсельхозом завершаем и к концу года уже запустим маркировку. Потому что у нас сегодня продукции очень много продаётся непонятно какой", - отметил Чемезов.

Как сообщалось, эксперимент по маркировке молочной продукции начался в России 15 июля. Согласно постановлению правительства, он продлится до 29 февраля 2020 года.

Остальные товары, которые участвуют в системе маркировки, в том числе в рамках пилотных проектов,- непродовольственные. Это сигареты, обувь, отдельные товары легкой промышленности, шубы, духи и туалетная вода, обувь, лекарства и другие товары.

"У нас с 1 июля обязательная маркировка обуви, некоторых фармацевтических изделий, прежде всего дорогих изделий. С 1 января 2020 года уже будет обязательная маркировка всех фармацевтических изделий, - напомнил глава "Ростеха". - Это немаловажно для нашего населения, чтобы избежать фальсификаций и обеспечить качественную продукцию для населения".

В июне Минпромторг и ЦРПТ заключили соглашение о государственно-частном партнерстве в цифровой маркировке и прослеживании (мониторинге оборота) товаров. Инвестиции ЦРПТ в проект составят около 220 млрд рублей за 15 лет. Срок окупаемости проекта - не менее 7 лет. Планируется, что система маркировки уже в ближайшем будущем охватит значительную часть товарных потоков в России.