Общая валюта: Совфед выступает за создание единой валюты с Белоруссией
  
Санкции в ответ: на Украине пригрозили санкциями РФ за выдачу паспортов
   
Катком по искусству: в Екатеринбурге начали закатывать в асфальт работу известного художника
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
22.07.19 15:11

Чемезов поддержал обязательную маркировку продаваемой питьевой воды

© РИА Новости. Руслан Кривобок
22 июля. Interfax-Russia.ru - Питьевая вода является самой подделываемой продукцией в России, необходимо начать её маркировку, заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Как ни странно, самая подделываемая продукция - это вода, питьевая вода, которую мы покупаем, которую мы пьём. Процент фальсификата составляет от 25 до 30% (это в среднем по России), а в некоторых регионах - и до 80%. Нужно обязательно начать маркировку этой продукции", - сказал Чемезов (его слова процитированы на сайте Кремля).

"Ростех" является одним из бенефициаров компании ЦРПТ ("Центр развития перспективных технологий"), которая выступает оператором системы маркировки. ЦРПТ - совместный проект USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%).

В настоящее время на продовольственном рынке единственной товарной категорией, которая маркируется (пока в рамках эксперимента), являются молочные продукты.

"Я думаю, что к концу года мы завершим работу по маркировке молочной продукции, я Вам уже докладывал об этом. Мы всю работу совместно с Минсельхозом завершаем и к концу года уже запустим маркировку. Потому что у нас сегодня продукции очень много продаётся непонятно какой", - отметил Чемезов.

Как сообщалось, эксперимент по маркировке молочной продукции начался в России 15 июля. Согласно постановлению правительства, он продлится до 29 февраля 2020 года.

Остальные товары, которые участвуют в системе маркировки, в том числе в рамках пилотных проектов,- непродовольственные. Это сигареты, обувь, отдельные товары легкой промышленности, шубы, духи и туалетная вода, обувь, лекарства и другие товары.

"У нас с 1 июля обязательная маркировка обуви, некоторых фармацевтических изделий, прежде всего дорогих изделий. С 1 января 2020 года уже будет обязательная маркировка всех фармацевтических изделий, - напомнил глава "Ростеха". - Это немаловажно для нашего населения, чтобы избежать фальсификаций и обеспечить качественную продукцию для населения".

В июне Минпромторг и ЦРПТ заключили соглашение о государственно-частном партнерстве в цифровой маркировке и прослеживании (мониторинге оборота) товаров. Инвестиции ЦРПТ в проект составят около 220 млрд рублей за 15 лет. Срок окупаемости проекта - не менее 7 лет. Планируется, что система маркировки уже в ближайшем будущем охватит значительную часть товарных потоков в России.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  22.07.19 14:08
Третьяковка рассчитывает на строгое наказание похитителя картины Куинджи
.
  22.07.19 13:39
Гидрометцентр: настоящее лето пришло в Москву на один день
.
  22.07.19 13:28
Стипендии имени Станислава Говорухина утвердили для студентов-режиссеров ВГИК
.
  22.07.19 11:02
На станции метро "Окская" в Москве создадут иллюзию реки
.
  22.07.19 08:25
Госдума намерена уточнить мандат ЦБ в вопросах экономического роста в РФ
.
  19.07.19 14:58
"Битва тортов" пройдет в парке Горького в субботу
.
  19.07.19 14:01
Мазурову официально предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве
.
  19.07.19 13:22
Военный суд оставил в СИЗО фигуранта дела о разбое с участием сотрудников ФСБ
.
  19.07.19 12:39
Москва готова к зиме на 70%, сообщили в мэрии
.
  19.07.19 12:25
Москва передаст опыт модернизации ЖКХ и газового оборудования другим регионам


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket