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22.07.19 15:15
Бывший министр по внешним связям Ингушетии возглавил администрацию главы региона
"Временно исполняющий обязанности главы республики Махмуд-Али Калиматов своим указом утвердил Яндиева в должности руководителя администрации", - сказал собеседник агентства.
По его словам, указом предыдущего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова 13 мая этого года Яндиев был назначен и.о. руководителя администрации. До этого назначения, с 10 мая 2018 года, он возглавлял министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации региона.
Яндиев в 2013 году был избран мэром Карабулака, а ранее он возглавлял общественную приемную главы и правительства республики. В декабре 2016 года по указу главы Ингушетии он был назначен заместителем руководителя администрации главы республики - начальником управления внутренней политики. В администрации руководителя субъекта Яндиев занимался вопросами взаимодействия органов власти с общественными институтами.
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