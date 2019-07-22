Бывший министр по внешним связям Ингушетии возглавил администрацию главы региона

22.07.19 15:15

© РИА Новости. Владимир Федоренко

22 июля. Interfax-Russia.ru - Исполняющий обязанности руководителя администрации главы Ингушетии Муслим Яндиев утвержден в должности, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в правительстве региона.

"Временно исполняющий обязанности главы республики Махмуд-Али Калиматов своим указом утвердил Яндиева в должности руководителя администрации", - сказал собеседник агентства.

По его словам, указом предыдущего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова 13 мая этого года Яндиев был назначен и.о. руководителя администрации. До этого назначения, с 10 мая 2018 года, он возглавлял министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации региона.

Яндиев в 2013 году был избран мэром Карабулака, а ранее он возглавлял общественную приемную главы и правительства республики. В декабре 2016 года по указу главы Ингушетии он был назначен заместителем руководителя администрации главы республики - начальником управления внутренней политики. В администрации руководителя субъекта Яндиев занимался вопросами взаимодействия органов власти с общественными институтами.