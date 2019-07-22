Ввод жилья в Краснодарском крае в I полугодии вырос на 22%

22.07.19 15:30

© РИА Новости. Александр Кряжев

22 июля. Interfax-Russia.ru - Ввод жилья в Краснодарском крае в первом полугодии 2019 года составил 1,807 млн кв. метров, сообщает Краснодарстат.

За аналогичный период прошлого года на Кубани было ведено в эксплуатацию 1,48 млн кв. метров. Таким образом, показатель вырос на 22%.

Из общего объема введенного жилья предприятиями и организациями было введено в эксплуатацию 20,7 тыс. квартир общей площадью 979,3 тыс. кв. метров, что на 23% больше, чем в прошлом году. Индивидуальными застройщиками было введено 828 тыс. кв. метров, рост к январю-июню 2018 года составил 20%.

Объем работ, выполненных всеми хозяйствующими субъектами, по виду деятельности "Строительство", в январе-июне составил 96,1 млрд рублей, или 64,5% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода прошлого года.