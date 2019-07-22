Мутко: выплаты пострадавшим от наводнения под Иркутском надо завершить до 27 июля

22.07.19 15:43

© РИА Новости. Кирилл Шипицин

22 июля. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко призвал завершить выплаты пострадавшим при паводках в Иркутской области до конца июля.

"Я считаю, надо завершать до 27, до 27 июля выплаты надо завершить", - сказал Мутко в понедельник на заседании правительственной комиссии по ликвидации ЧС.

Он отметил, что темпы выплат пока недостаточно оперативные, несмотря на то, что правительством была быстро выделена сумма в 3 млрд. рублей

Мутко также сообщил, что попросил министра строительства поехать в Иркутской области и в течение трёх дней оценить, как организована работа по восстановлению жилищных прав пострадавших. "Необходимо быстрее завершить аварийные спасательные работы, надо начинать восстанавливать социальную инфраструктуру", - подчеркнул вице-премьер.

Ранее в МЧС РФ сообщили "Интерфаксу", что пострадавшие от паводка жители Иркутской области получили около двух млрд рублей.

"На данный момент из федерального бюджета до 54 тыс. 858 граждан доведены средства в размере один млрд 804 млн 588 тыс. 520 рублей", - сказали в пресс-службе ведомства.

В МЧС добавили, что подтопленными в низменной части Тулуна остаются 10 жилых домов и один участок автомобильной дороги.

Начавшиеся в конце июня паводок в Иркутской области затронул 10 муниципальных образований. Произошло подтопление 109 населенных пунктов с 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживают 42,76 тыс. человек, в том числе 10,45 тыс. детей.

В ходе наводнения в регионе погибли 25 человек, еще 7 числятся пропавшими без вести.