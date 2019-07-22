Многодетную семью, пострадавшую от наводнения в под Иркутском, готовы приютить в Назрани

22.07.19 15:45

© РИА Новости. Денис Абрамов

22 июля. Interfax-Russia.ru - Мэр Назрани (Ингушетия) Алихан Тумгоев заявил о готовности предоставить свой дом для семьи, пострадавшей от наводнения в Иркутской области, на время восстановления разрушенного жилья.

"Последствия наводнения в Иркутске носят масштабный характер. Многие жители остались без крова, одежды и продуктов питания. Со своей стороны, я готов разделить крышу своего дома с многодетной семьей, которая согласится приехать к нам в Назрань", - сообщил Тумгоев агентству "Интерфакс-Юг".

По его словам, он лично будет следить за тем, чтобы эта семья в период проживания в Ингушетии ни в чем не нуждалась.

Он отметил, что при необходимости дети будут устроены в школу и детские сады Назрани.

"Чуть больше месяца осталось до начала нового учебного года. Дети смогут посещать школы, детсады, где будут окружены вниманием и заботой лучших воспитателей и квалифицированных педагогов", - сказал глава города.

Глава администрации добавил, что этот вопрос будет решаться во взаимодействии с ингушской общиной в Иркутской области и представителем республики при губернаторе пострадавшего региона.

Ранее врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщал агентству "Интерфакс-Юг", что республика соберет помощь для пострадавших от наводнения в Иркутской области.

"Руководство Ингушетии, ее жители будут участвовать в оказании посильной помощи пострадавшим жителям Иркутской области. Мы все должны принять участие в этом. Сейчас люди нуждаются в самом необходимом - это одежда, продукты питания, утварь", - отмечал Калиматов.

По его словам, представитель республики при губернаторе Иркутской области находится в постоянном взаимодействии с оперативным штабом в Иркутске и руководством Ингушетии, оказывает всяческую помощь.