В Костромской области введут единые правила установки пандусов в домах

22.07.19 15:49

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

22 июля. Interfax-Russia.ru - Правила установки и обслуживания пандусов в многоквартирных домах законодательно определят в Костромской области по требованию губернатора.

"Программа "Доступная среда" распространяется на общественные места, социальные объекты. А вопросы, связанные с регулированием этой проблематики в домах, которые были построены ранее, они никак не отрегулированы. Необходимо устранить противоречие между тем, что инвалид пользуется техническими средствами, а технические средства должны содержать люди, живущие в этом доме", - заявил губернатор Сергей Ситников на еженедельном совещании в региональной администрации.

Он отметил, что данный вопрос необходимо проработать депутатам Костромской областной думы и законодательно отрегулировать вопрос по аналогии с программой "Доступная среда".

Этому решению губернатора предшествовал конфликт жильцов одного из домов в Костроме с соседом-инвалидом, для которого годом ранее был установлен пандус. Жильцы здания отказались оплачивать содержание подъемника. О ситуации стало известно местным СМИ.

Согласно публикациям, ветеран войны в Афганистане Игорь Жулев вместе с супругой несколько лет добивался установки пандуса и через суд смог обязать администрацию города сделать его в своем доме. Однако жильцы отказались принимать новый объект, аргументируя тем, что по нему будут бегать дети и мешать спать жильцам квартир. Одновременно с этим, старшая по дому попросила организовать вместо пандуса подъемник. Позднее жильцы дома начали аргументировать отказ от объекта тем, что оплата обслуживания подъемника ложится на их плечи, так как он входит в перечень общедомового имущества. Кроме Жулева в Новом микрорайоне Костромы проживает еще не менее 8 инвалидов-колясочников, не имеющих пандусов и подъемников в своих домах. По признанию самого ветерана, он несколько лет не выходил зимой из дома из-за отсутствия пандуса.

По мнению Ситникова, случай является единичным. Он попросил регионального омбудсмена и общественную палату области организовать встречу с жильцами дома с целью найти компромисс.

"Нам надо сделать так, чтобы права одних и других были защищены и не возникало таких противоречий", - заключил губернатор.