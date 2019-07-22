Маткапитал для многодетных семей в Тульской области с 2020 года увеличится более чем вдвое

22.07.19 16:23

© РИА Новости. Алексей Никольский

22 июля. Interfax-Russia.ru - В Тульской области с января 2020 года увеличат размер регионального материнского капитала для многодетных семей, сообщила пресс-служба облправительства со ссылкой на заместителя председателя правительства региона Ольгу Гремякову.

"В рамках дополнительного комплекса мер поддержки многодетных семей после 1 января 2020 года предлагается увеличить областной материнский (семейный) капитал при рождении третьего и четвертого ребенка с 65 тыс. 919 рублей до 150 тысяч рублей", - приводится в сообщении слова Гремяковой.

Кроме того, планируется увеличить размер ежемесячной денежной выплаты при рождении ребенка в многодетной семье после 1 января 2020 года и до достижения им трехлетнего возраста в зависимости от дохода семьи. Сумма ежемесячных выплат составит от 3 тыс. до 11 тыс. рублей.

Зампред облправительства также назвала ряд других мер по повышению рождаемости. Среди них - введение института сертифицированных нянь, создание групп длительного пребывания детей в детских садах, развитие негосударственного сектора социальных услуг путем предоставления грантов социальным некоммерческим организациям.

Также для многодетных семей в два раза планируется увеличить субсидию на жилье.

Как отметил губернатор Алексей Дюмин, Тульская область - самый возрастной регион страны, и количество женщин в детородном возрасте продолжает сокращаться.

"Мы проводим комплексную работу, чтобы переломить ситуацию. В дополнение к федеральным мерам у нас действуют региональные меры социальной поддержки семей с детьми. На это выделено 2,8 млрд рублей. Меры затронули более 62 тыс семей", - подчеркнул Дюмин.

Глава региона подчеркнул, что все меры поддержки многодетных семей должны найти отражение в региональном бюджете 2020 года.

По данным облправительства, с 2013 по 2015 годы в регионе существенно выросла рождаемость. Но затем Тульская область снова столкнулась с проблемой снижения этого показателя. В 2018 году в области родилось на тысячу детей меньше, чем в 2017 году. Одна из главных причин - демографическая яма 90-х годов.

В то же время по сравнению с 2012 годом количество многодетных семей в регионе увеличилось в 2 раза.