Пятеро детей, пострадавших в ДТП под Омском, с закрытыми черепно-мозговыми травмами находятся в больнице

22.07.19 16:25

© РИА Новости. Башир Алиев

22 июля. Interfax-Russia.ru - Несовершеннолетние пассажиры, пострадавшие в результате столкновения двух легковых автомобилей под Омском, получили сотрясение мозга, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в понедельник в пресс-службе министерства здравоохранения Омской области.

"У пятерых из шестерых пострадавших детей - закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Еще у одного ребенка ушиб мягких тканей. Состояние одной пациентки - десятилетней девочки - тяжелое, в данный момент идет операция, у остальных - средней степени тяжести", - пояснил собеседник агентства.

Вместе с тем, трое взрослых находятся в стабильном тяжелом состоянии в БСМП-1, двое из них были прооперированы. Двух осматривают врачи. Шестая пациентка, получившая закрытую черепно-мозговую травму, госпитализирована из БСМП в детскую больницу, куда доставили ее детей.

По данным полиции, в числе пострадавших 12 человек (ранее сообщалось об 11 - ИФ): из них 6 детей в возрасте от 2 до 12 лет и 6 взрослых.

Кроссовер и легковушка столкнулись на трассе Челябинск-Новосибирск в Омской области, два пассажира погибли. По факту ДТП проводится проверка.