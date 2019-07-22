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22.07.19 16:25
Пятеро детей, пострадавших в ДТП под Омском, с закрытыми черепно-мозговыми травмами находятся в больнице
"У пятерых из шестерых пострадавших детей - закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Еще у одного ребенка ушиб мягких тканей. Состояние одной пациентки - десятилетней девочки - тяжелое, в данный момент идет операция, у остальных - средней степени тяжести", - пояснил собеседник агентства.
Вместе с тем, трое взрослых находятся в стабильном тяжелом состоянии в БСМП-1, двое из них были прооперированы. Двух осматривают врачи. Шестая пациентка, получившая закрытую черепно-мозговую травму, госпитализирована из БСМП в детскую больницу, куда доставили ее детей.
По данным полиции, в числе пострадавших 12 человек (ранее сообщалось об 11 - ИФ): из них 6 детей в возрасте от 2 до 12 лет и 6 взрослых.
Кроссовер и легковушка столкнулись на трассе Челябинск-Новосибирск в Омской области, два пассажира погибли. По факту ДТП проводится проверка.
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