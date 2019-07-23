|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
23.07.19 14:02
В Хабаровском крае скончался четвертый ребенок после пожара в детском лагере
"Четвертый погибший. Умер мальчик", - сказала Томченко журналистам.
Ранее сообщалось, что в реанимации от полученных ожогов скончались две девочки. Еще раньше на месте пожара было найдено тело 11-летней девочки. Таким образом, по последним данным, при пожаре погибли четыре ребенка.
Ранее Минздрав РФ уточнил, что при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском пострадали 12 человек. Речь также шла об одной погибшей девочке.
"В результате пожара в детском палаточном лагере в районе поселка Холдали Хабаровского края пострадали 12 человек, в том числе 7 детей. Погиб один ребенок", - говорится в сообщении Минздрава России во вторник.
Медицинская помощь в амбулаторной форме оказана пятерым взрослым пострадавшим. Госпитализировано шестеро детей, один ребенок с поверхностным ожогом локтя, купированной психоэмоциональной травмой выписан во вторник.
Еще двое детей в удовлетворительном состоянии с отравлением продуктами горения находятся в детской горбольнице Комсомольска-на-Амуре, информирует Минздрав.
Психолого-психиатрическая помощь родственникам пострадавших оказывается двумя врачами психиатрами и клиническим психологом. Утром из Хабаровска выехала бригада из шести врачей психиатров и психологов, из них трое специалистов Научного медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского.
Оказание медицинской помощи пострадавшим находится на контроле министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, добавили в министерстве.
В Хабаровском крае 24 июля объявлен днём траура по погибшим при пожаре в лагере "Холдоми" детям, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора региона Надежда Томченко
"Траур с завтрашнего дня (24 июля - ИФ). Сейчас готовятся все необходимые документы", - сказала Томченко.
По ее словам, траур продлится три дня.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
Interfax-Russia.ru – Эксперты восстановили картину аварии Superjet-100 "Аэрофлота", сгоревшего в "Шереметьево". Виной трагедии называют ошибки экипажа.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket