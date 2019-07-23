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Без отдыха: в Хабаровском крае спасают детей из сгоревшего палаточного лагеря
 
 
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23.07.19 14:02

В Хабаровском крае скончался четвертый ребенок после пожара в детском лагере

© РИА Новости. Алексей Сухоруков
23 июля. Interfax-Russia.ru - В районной больнице поселка Солнечный скончался мальчик, получивший сильные ожоги при пожаре в детском палаточном лагере на территории туркомплекса "Холдоми" Хабаровского края, сообщила пресс-секретарь губернатора региона Надежда Томченко.

"Четвертый погибший. Умер мальчик", - сказала Томченко журналистам.

Ранее сообщалось, что в реанимации от полученных ожогов скончались две девочки. Еще раньше на месте пожара было найдено тело 11-летней девочки. Таким образом, по последним данным, при пожаре погибли четыре ребенка.

Ранее Минздрав РФ уточнил, что при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском пострадали 12 человек. Речь также шла об одной погибшей девочке.

"В результате пожара в детском палаточном лагере в районе поселка Холдали Хабаровского края пострадали 12 человек, в том числе 7 детей. Погиб один ребенок", - говорится в сообщении Минздрава России во вторник.

Медицинская помощь в амбулаторной форме оказана пятерым взрослым пострадавшим. Госпитализировано шестеро детей, один ребенок с поверхностным ожогом локтя, купированной психоэмоциональной травмой выписан во вторник.

Еще двое детей в удовлетворительном состоянии с отравлением продуктами горения находятся в детской горбольнице Комсомольска-на-Амуре, информирует Минздрав.

Психолого-психиатрическая помощь родственникам пострадавших оказывается двумя врачами психиатрами и клиническим психологом. Утром из Хабаровска выехала бригада из шести врачей психиатров и психологов, из них трое специалистов Научного медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского.

Оказание медицинской помощи пострадавшим находится на контроле министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, добавили в министерстве.

В Хабаровском крае 24 июля объявлен днём траура по погибшим при пожаре в лагере "Холдоми" детям, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора региона Надежда Томченко

"Траур с завтрашнего дня (24 июля - ИФ). Сейчас готовятся все необходимые документы", - сказала Томченко.

По ее словам, траур продлится три дня.

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