Путин поручил утвердить "дорожную карту" по строительству медучреждений в Севастополе

23.07.19 12:54

© РИА Новости. Илья Московец

23 июля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров совместно с правительством Севастополя проанализировать доступность и качество оказания в городе медицинской помощи, в том числе и паллиативной.

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Провести анализ доступности, эффективности и качества оказания на территории г. Севастополя медицинской помощи, в том числе паллиативной медицинской помощи, больным с онкологическими заболеваниями", - говорится в перечне поручений по итогам пленарного заседания VI медиафорума независимых региональных и местных средств массовой информации "Правда и справедливость".

Доклад по данному вопросу должен быть представлен до 20 сентября текущего года.

Кроме того, президент поручил утвердить "дорожную карту" по строительству в Севастополе и вводу в эксплуатацию больницы скорой медицинской помощи, городской инфекционной больницы на 200 коек и многопрофильного лечебно-диагностического корпуса онкологического диспансера, а также обеспечить реализацию этого плана мероприятий.

Доклад о проделанной работе должен быть представлен до 1 октября, а затем ежеквартально.