Избирком Севастополя отказал пяти партиям в регистрации списков на выборы в парламент

23.07.19 12:56

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

23 июля. Interfax-Russia.ru - Избирательная комиссия Севастополя приняла постановления об отказе в регистрации списков кандидатов в депутаты Законодательного собрания, выдвинутых региональными отделениями пяти партий, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг".

Таким образом, в выборах не смогут принять участие региональные отделения "Партии дела", "Партии ветеранов России", партий "Родина", "Зеленые" и "Великое Отечество".

"Вчера "Партия дело", а сегодня еще две политические партии ("Родина" и "Зеленые" - ИФ) устами своих уполномоченных заявили о том, что будут обжаловать наши решения", - сообщил в понедельник журналистам председатель избиркома Сергей Даниленко.

Для участия в выборах депутатов парламента зарегистрированы списки региональных отделений шести партий: "Единой России", ЛДПР, КПРФ, "Справедливой России", "Коммунистов России" и "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость".

Как сообщалось, в подписных листах пяти партий выявлены серьезные нарушения. Представители "Партии дела" не указали в них фамилии трех кандидатов, которые возглавляют партийный список. Кроме того, специалисты нашли среди подписавших листы умерших граждан.

В "Партии ветеранов России" не указали, что первый в региональном списке кандидат имеет погашенную судимость. Сборщики подписей за региональные списки партий "Родина" и "Зеленые" не указали свою дату рождения, как того требует закон. У партии "Великое Отечество" часть подписей признаны недействительными из-за ошибок в сведениях об избирателях.

Выборы в Законодательное собрание Севастополя, которое представляют 24 депутата (16 - по партийным спискам, восемь - по одномандатным округам), состоятся в единый день голосования - 8 сентября.