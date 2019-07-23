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23.07.19 12:59

Госдума приняла закон о новом механизме работы в РФ платежных денежных систем

© РИА Новости. Владимир Трефилов
23 июля. Interfax-Russia.ru - Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который меняет правила работы в РФ операторов иностранных платежных денежных систем, а также поставщиков иностранных платежных услуг.

Закон вносит поправки в действующий закон "О национальной платежной системе". Он разграничивает понятия "иностранная платежная система", "иностранный поставщик платежных услуг".

"Есть иностранные платежные системы, которые осуществляют взаимодействие между российскими и иностранными банками при проведении денежных переводов. Может быть, слышали, такие системы, как MoneyGram, (. . .) Intel Express. Они не зарегистрированы в РФ, действуют по иностранному законодательству, и влиять ЦБ на деятельность этих систем, если они даже нарушают какие-то правила, если они не обеспечивают поступление денег к конечному получателю, то ЦБ в этой ситуации никак не может вмешаться", - пояснял ранее суть инициативы глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.

Закон устанавливает, что такие платежные системы должны иметь представительство или филиал в РФ, входить в реестр Центробанка, который для них должен определить правила работы. "И при этом мы считаем необходимым, что обработка транзакций, вот таких денежных переводов должна проводиться через российскую инфраструктуру, а не через иностранную", - уточнил глава комитета.

Закон определяет порядок контроля со стороны ЦБ за соблюдением операторами иностранных платежных систем законодательства. В частности, ЦБ вправе запрашивать и получать от представителя оператора иностранной платежной системы документы и иную необходимую информацию, в том числе содержащую персональные данные.

Банки через 270 дней после вступления закона в силу должны будут прекратить прием электронных средств платежа (банковских карт и электронных кошельков) иностранных поставщиков платежных услуг в случае если они не приведут свою деятельность к установленным законом требованиям. Банки с 1 июля 2020 г. должны будут направлять в ЦБ информацию об иностранных поставщиках платежных услуг для формирования реестра.

Принятый закон также позволяет иностранным поставщикам платежных услуг быть участником Национальной системы платежных карт (НСПК).

Кроме того, вводится норма о том, что льготами (в том числе транспортными), которые предусматривают возмещение из бюджета в натуральной форме, могут воспользоваться физические лица при помощи только национальных платежных инструментов - данная норма вступает в силу через 180 дней после официального опубликования закона.

Ранее ЦБ сообщил, что новые положения закона "О национальной платежной системе" не окажут негативного влияния на работу международных платежных систем (МПС). "Поправки направлены на обеспечение соответствия деятельности всех операторов платежных систем российскому законодательству. Мы уверены, что все платежные системы будут работать так, как и работали. Как и сегодня, внутрироссийские операции по картам, включая карты МПС, будут обрабатываться НСПК внутри РФ, а операции за пределами страны - международными платежными системами", - сообщили "Интерфаксу" в ЦБ. Позже замминистра финансов РФ Алексей Моисеев также отметил, что цель подготовленных поправок заключается в том, чтобы правила операторов всех платежных систем, действующих в РФ, соответствовали российскому законодательству. "Российские дочерние компании международных платежных систем уже осуществляют свою деятельность в рамках российской юрисдикции. Поправки не вводят дополнительных ограничений и направлены на обеспечение именно бесперебойности платежей, в чем заинтересованы все участники рынка, и прежде всего, потребители этих услуг. Принятие поправок в закон о национальной платежной системе не приведет к уходу из России иностранных платежных систем. Мы считаем, что для этого нет никаких предпосылок", - сказал он журналистам.

Visa заявила "Интерфаксу", что российский рынок остается стратегически важным для нее. Компания намерена обеспечить бесперебойную работу безналичных платежей для всех участников.

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